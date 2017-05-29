Филиал «РЖД Логистики» в Екатеринбурге в I квартале 2017 года увеличил объем выручки по направлению грузовой логистики на 59%

22 июня 2017 г.

Екатеринбург

Выручка филиала АО «РЖД Логистика» в Екатеринбурге по направлению грузовой логистики в I квартале 2017 года выросла на 59% по сравнению с I кварталом 2016 года – до 123 млн рублей. Рост выручки по направлению «перевозка мелких партий грузов» (МПГ) составил 16%, по направлению «комплексные транспортно-логистические услуги» (КТЛО) – 14%.

При общем объеме выручки в отчетном периоде в 581 млн рублей доля КТЛО – 384,4 млн рублей, доля МПГ – 40,5 млн рублей. Объем обработанных филиалом грузов в I квартале 2017 года составил около 5 млн тонн.

«Грузовая логистика и перевозки мелких партий грузов – традиционно сильные направления работы Екатеринбургского филиала «РЖД Логистики», которые еще больше укрепились после запуска перевозки сборных грузов по маршруту Китай–Екатеринбург. Развитие направления КТЛО стало возможным во многом благодаря сотрудничеству с «Метафраксом» и «Евразом», а услуги логистического аутсорсинга филиал уже на протяжении нескольких лет оказывает таким промышленным гигантам, как «Мечел», «Новотроицкий цементный завод», «Михеевский ГОК», «Евраз-НТМК», «Сафьяновская медь», – отметил и.о. директора филиала АО «РЖД Логистика» в Екатеринбурге Игорь Зольников.