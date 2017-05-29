Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Екатеринбург
Выручка филиала АО «РЖД Логистика» в Екатеринбурге по направлению грузовой логистики в I квартале 2017 года выросла на 59% по сравнению с I кварталом 2016 года – до 123 млн рублей. Рост выручки по направлению «перевозка мелких партий грузов» (МПГ) составил 16%, по направлению «комплексные транспортно-логистические услуги» (КТЛО) – 14%.
При общем объеме выручки в отчетном периоде в 581 млн рублей доля КТЛО – 384,4 млн рублей, доля МПГ – 40,5 млн рублей. Объем обработанных филиалом грузов в I квартале 2017 года составил около 5 млн тонн.
«Грузовая логистика и перевозки мелких партий грузов – традиционно сильные направления работы Екатеринбургского филиала «РЖД Логистики», которые еще больше укрепились после запуска перевозки сборных грузов по маршруту Китай–Екатеринбург. Развитие направления КТЛО стало возможным во многом благодаря сотрудничеству с «Метафраксом» и «Евразом», а услуги логистического аутсорсинга филиал уже на протяжении нескольких лет оказывает таким промышленным гигантам, как «Мечел», «Новотроицкий цементный завод», «Михеевский ГОК», «Евраз-НТМК», «Сафьяновская медь», – отметил и.о. директора филиала АО «РЖД Логистика» в Екатеринбурге Игорь Зольников.