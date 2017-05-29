Филиал «РЖД Логистики» в Екатеринбурге впервые перевез груз с оказанием стивидорных услуг в иностранном порту

19 июля 2017 г.

Екатеринбург

Филиал АО «РЖД Логистика» в Екатеринбурге расширил перечень предоставляемых услуг для грузоотправителей региона – теперь в него входит оказание стивидорных услуг в порту другого государства.

Данный сервис был успешно опробован на перевозке негабаритного кузнечно-прессового оборудования из Китая в Россию для ОАО «Трубпром».

«РЖД Логистика» приняла пресс общей массой 213 тонн в китайском порту Тянцзинь (170 километров на юго-востоке от Пекина), где состоялась перегрузка оборудования с автотранспорта на специально зафрахтованное под эту перевозку судно. После прибытия во Владивостокский морской торговый порт оборудование было перегружено на железную дорогу для дальнейшей транспортировки до станции Подволошная (г. Первоуральск Свердловской области). В России сложная мультимодальная перевозка была реализована в тесном сотрудничестве с Дальневосточной, Свердловской, Забайкальской, Восточно-Сибирской, Красноярской и Западно-Сибирской железными дорогами.

Партнерами «РЖД Логистики» выступили ООО «Судоходная компания «Гудзон» и компании группы FESCO – ООО «ФИТ» и ПАО «ВМТП». «Гудзон» предоставила судно, «ФИТ» отвечал за выгрузку частей оборудования и их погрузку на железнодорожный транспорт. Основная, самая тяжелая, часть груза доставлялась на 8-осном транспортере площадочного типа, остальные детали были погружены в пять полувагонов.

«Филиал «РЖД Логистики» в Екатеринбурге постоянно расширяет спектр логистических услуг, а наши специалисты активно развивают свои навыки и компетенции. Традиционно сильным направлением нашей работы всегда был логистический аутсорсинг, но сегодня филиал уже готов предложить клиентам и качественные услуги по мультимодальной перевозке негабаритных грузов, в том числе с оказанием стивидорных услуг в иностранных портах, – отметил и.о. директора филиала АО «РЖД Логистика» в Екатеринбурге Игорь Зольников.