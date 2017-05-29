Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Нижний Новгород, 19 июня 2017 г. – В I квартале 2017 года выручка филиала АО «РЖД Логистика» в Нижнем Новгороде от перевозки мелких партий грузов выросла по сравнению с I кварталом 2016 года на 83% и составила 36,7 млн рублей.
В I квартале текущего года филиал также продемонстрировал рост выручки по направлению логистический аутсорсинг – в отчетном периоде ее объем составил 65 млн рублей, что превысило прошлогодний показатель на 14%. Общая выручка филиала в I квартале 2017 года составила 164,4 млн рублей. Объем обработанных филиалом грузов в отчетном периоде составил 23,7 тыс. тонн.
«Перевозки сборных грузов – быстро растущее направление работы нашего филиала. Широкая география и доступность сервиса делают его привлекательным для все большего числа клиентов», – отметил директор филиала АО «РЖД Логистика» в Нижнем Новгороде Андрей Смольников.