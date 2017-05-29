Филиал «РЖД Логистики» в Ростове-на-Дону в I квартале 2017 года увеличил показатель перевезенных грузов почти на 50%

20 июня 2017 г.

Ростов-на-Дону, 20 июня 2017 г. – Филиал АО «РЖД Логистика» в Ростове-на-Дону увеличил объем грузов, перевезенных в I квартале 2017 года, по сравнению с I кварталом 2016 года почти на 50% – с 49,2 тыс. тонн до 72,8 тыс. тонн.

Рост показателя связан в том числе с развитием направления логистического аутсорсинга в регионе. В отчетном периоде операционная прибыль филиала по данному направлению выросла на 11% и составила 11,4 млн рублей. Объем выручки по направлению логистического аутсорсинга составил 88 млн рублей при общем объеме выручки филиала в отчетном периоде 137,4 млн рублей.

«Логистический аутсорсинг для нашего филиала является одним из самых перспективных бизнес-направлений. Работа с такими крупными клиентами, как «Гардиан Стекло Ростов», завод по производству каменной ваты ООО «Технониколь» и металлургический завод ООО «Северсталь Сортовый завод Балаково», имеет видимый результат, который главным образом выражается в снижении доли транспортных расходов в себестоимости готовой продукции», – отметил директор филиала АО «РЖД Логистика» в Ростове-на-Дону Григорий Ковалев.