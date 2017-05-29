Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Ростов-на-Дону, 20 июня 2017 г. – Филиал АО «РЖД Логистика» в Ростове-на-Дону увеличил объем грузов, перевезенных в I квартале 2017 года, по сравнению с I кварталом 2016 года почти на 50% – с 49,2 тыс. тонн до 72,8 тыс. тонн.
Рост показателя связан в том числе с развитием направления логистического аутсорсинга в регионе. В отчетном периоде операционная прибыль филиала по данному направлению выросла на 11% и составила 11,4 млн рублей. Объем выручки по направлению логистического аутсорсинга составил 88 млн рублей при общем объеме выручки филиала в отчетном периоде 137,4 млн рублей.
«Логистический аутсорсинг для нашего филиала является одним из самых перспективных бизнес-направлений. Работа с такими крупными клиентами, как «Гардиан Стекло Ростов», завод по производству каменной ваты ООО «Технониколь» и металлургический завод ООО «Северсталь Сортовый завод Балаково», имеет видимый результат, который главным образом выражается в снижении доли транспортных расходов в себестоимости готовой продукции», – отметил директор филиала АО «РЖД Логистика» в Ростове-на-Дону Григорий Ковалев.