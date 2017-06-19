Филиал «РЖД Логистики» в Ростове-на-Дону внедрил новую, более эффективную схему размещения груза

3 августа 2017 г.

Ростов-на-Дону

Специалисты филиала АО «РЖД Логистика» в Ростове-на-Дону реализовали новую схему размещения груза, позволяющую задействовать полезную вместимость вагона на 98%, что на 16% превышает аналогичный показатель при типовой схеме погрузки. Отдельным преимуществом использования этой схемы стало сокращение транспортных расходов в себестоимости продукции на 5% из расчета на один паллет.

Новая технология была опробована при транспортировке кирпича в крытых вагонах со станции Ростов-Товарный Северо-Кавказской железной дороги в Республику Казахстан. В рамках проекта «РЖД Логистика» оказала клиенту полный комплекс логистических услуг, включающий в том числе хранение и накопление груза на открытой площадке, погрузо-разгрузочные работы, предоставление подвижного состава, оплату железнодорожного тарифа по территории России и Казахстана. Время погрузки удалось сократить на 12 часов за счет одновременной работы трех погрузчиков при использовании двух специализированных погрузочных рамп.

Проект был реализован в тесном сотрудничестве с ПАО «ТрансКонтейнер» и Северо-Кавказской железной дорогой. В перспективе новая схема размещения может применяться в других перевозках и позволит привлечь на железную дорогу дополнительные объемы грузов.

«Мы постоянно работаем над улучшением качества предлагаемых сервисов и ищем способы оптимизации всех логистических процессов, включая погрузочные работы и фиксирование груза в подвижном составе. Новая схема размещения груза доказала свою эффективность, поэтому специалисты «РЖД Логистики» будут стремиться расширить область ее внедрения», – отметил директор филиала «РЖД Логистики» Григорий Ковалев.