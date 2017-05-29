Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Забайкальск
Филиал АО «РЖД Логистика» в Забайкальске в I квартале 2017 года по сравнению с I кварталом 2016 года увеличил объем выручки по направлению «грузовая логистика» в 2 раза – до 93,4 млн рублей. Операционная прибыль филиала в отчетном периоде выросла в 3,5 раза – до 4,8 млн рублей.
Объем грузов, обработанных филиалом, также увеличился более чем в 2 раза – с 9,1 тыс. тонн до 20,4 тыс. тонн.
«Каждый клиент для нас очень важен, при выборе маршрута доставки груза мы просчитываем несколько наиболее подходящих вариантов. Затем происходит тщательный анализ самых конкурентоспособных маршрутов. Важно при этом учитывать множество факторов: время и стоимость перевозки, безопасность груза, возможность возникновения форс-мажорных обстоятельств и т.д. Оптимальный вариант маршрута — это практически уже успех. Главное – всегда держать равновесие и искать наилучшие варианты, золотую середину», – отметил директор филиала АО «РЖД Логистика» в Забайкальске Михаил Эпов.