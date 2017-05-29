Филиал «РЖД Логистики» в Забайкальске в I квартале 2017 года удвоил объем выручки по направлению грузовой логистики

23 июня 2017 г.

Забайкальск

Филиал АО «РЖД Логистика» в Забайкальске в I квартале 2017 года по сравнению с I кварталом 2016 года увеличил объем выручки по направлению «грузовая логистика» в 2 раза – до 93,4 млн рублей. Операционная прибыль филиала в отчетном периоде выросла в 3,5 раза – до 4,8 млн рублей.

Объем грузов, обработанных филиалом, также увеличился более чем в 2 раза – с 9,1 тыс. тонн до 20,4 тыс. тонн.

«Каждый клиент для нас очень важен, при выборе маршрута доставки груза мы просчитываем несколько наиболее подходящих вариантов. Затем происходит тщательный анализ самых конкурентоспособных маршрутов. Важно при этом учитывать множество факторов: время и стоимость перевозки, безопасность груза, возможность возникновения форс-мажорных обстоятельств и т.д. Оптимальный вариант маршрута — это практически уже успех. Главное – всегда держать равновесие и искать наилучшие варианты, золотую середину», – отметил директор филиала АО «РЖД Логистика» в Забайкальске Михаил Эпов.