Филиалы «ТРАСКО» открыты в Волгограде и Ижевске

8 июня 2017 г.

Транспортная компания «ТРАСКО» в рамках стратегии развития и укрепления позиций на рынке объявила об открытии двух новых филиалов — в Волгограде и Ижевске. Теперь филиальная сеть компании насчитывает 19 филиалов, включая центральный офис в Москве.

«Это событие является очень значимым для всех нас, — говорит Валерия Фролова, руководитель филиала «ТРАСКО» в Волгограде. — Компания стабильно развивается, планомерно увеличивается сеть филиалов. Мы стали ближе к нашим клиентам и можем предлагать еще более выгодные условия доставки грузов. Открытие филиала в Волгограде позволило нам охватить такие регионы, как Волгоградская, Астраханская и Саратовская области».

«Мы уверены, что сделали шаг в нужном направлении, — делится Денис Коробейников, и.о. руководителя филиала «ТРАСКО» в Ижевске. — Как показывают результаты проведенного нами исследования, спрос на транспортные услуги в этом регионе будет только расти в ближайшие годы. Удмуртия — это один из крупнейших промышленных регионов России, где наблюдается стабильная положительная динамика роста экономических показателей. Отметим, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию на рынке грузоперевозок, мы постоянно уделяем внимание оптимизации наших бизнес-процессов с целью повышения качества оказываемых услуг, сохраняя выгодную для клиентов ценовую политику».