Fitch Ratings подтвердило высший рейтинг и сильные позиции АО «ЛК «Европлан» среди российских автолизинговых компаний

17 августа 2017 г.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings включило АО «ЛК «Европлан» в сравнительный анализ российских частных лизинговых компаний, которые работают в сегменте автолизинга. Всех участников анализа аналитики оценили по ряду рыночных и финансовых показателей.

По мнению Fitch, текущий рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Европлана (BB-, прогноз «Стабильный») отражает устойчивые показатели компании в течение экономического цикла, низкие кредитные потери, чему способствуют хороший андеррайтинг и жесткая коллекторская функция, а также высокую ликвидность и низкий леверидж.

Агентство отмечает, что в 1 полугодии 2017 г. Европлан имел хорошие финансовые результаты при доходности на средние активы (ROAA) до 7%, поддерживаемые значительной маржой на фоне снижения стоимости фондирования и низких резервов под обесценение.

Также аналитики агентства подчеркивают, что кредитные потери Европлана были очень низкими ввиду эффективности изъятия лизингового имущества по проблемным договорам и последующей его продажи. Согласно оценкам Fitch, уровень дефолтов в первом полугодии 2017 года у Европлана составил менее 3%. Агентство отметило и диверсифицированный портфель заимствований Европлана.

Что касается развития автомобильного рынка, по мнению Fitch в 1 полугодии 2017 г. продажи автомобилей росли даже быстрее ожиданий (в неденежном выражении продажи пассажирских автомобилей выросли на 7%, легких коммерческих автомобилей — на 25% и грузовиков — на 44%), в результате чего лизинговые портфели почти всех анализируемых компаний увеличились более чем на 10%. При этом Европлан добился роста портфеля на 18%.