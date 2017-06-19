FKKGroup инвестирует в развитие ресурсов авиаперевозок

4 августа 2017 г.

За первое полугодие 2017-го года FKKGroup перевезла более 356 тонн груза. При этом около 17% всех объемов было доставлено с задействованием авиамаршрутов. Согласно статистике FKKGroup, интерес клиентов к авиаперевозкам в сравнении с первым полугодием 2016-го года вырос на 28%. Ввиду растущих показателей объемов перевозок по воздушным путям, руководство FKKGroup приняло решение о дополнительных инвестициях в ресурсы авиаперевозок.

Сервис по транспортировке грузов с задействованием воздушных магистралей компания оказывает уже более 5 лет. За это время воздушными путями было перевезено более 630 тонн грузов. В числе перевезенных, такие грузы как: скоропортящиеся и экзотические продукты питания, интеллектуальное оборудование, микропроцессоры, фармакология и биоматериалы, дорогостоящие произведения искусства и прочее.

На сегодняшний день FKKGroup реализует сразу несколько крупных проектов с применением авиадоставки. Работа в данном направлении не ограничивается авиафрахтом: благодаря высокоэффективному управлению собственным автопарком, профессиональному таможенному отделу и другим департаментам компании, FKKGroup оказывает полный спектр сопутствующих услуг.

Так, силами FKKGroup осуществляется забор груза со склада отправителя и доставка его в аэропорт, оформление экспортных деклараций, терминальные услуги в аэропорту, таможенная очистка и прочее. Одним из наиболее востребованных клиентами сервисов является доставка по направлению Domestic, которая обеспечивает оптимальные условия перевозки по эксклюзивным тарифам.

Объемы перевозимых грузов позволяют FKKGroup вести переговоры с ведущими грузовыми авиаперевозчиками напрямую, что позволяет значительно оптимизировать тарифы авиафрахтов и снизить затраты клиентов на авиаперевозки. В середине июля, например, FKKGroup удалось снизить стоимость доставки автозапчастей из Москвы в регионы России на 15% за счет четко выстроенной логистической цепочки с привлечением авиафрахта и оптимизированной доставки «последней мили».

«Таким образом, финансовые затраты грузовладельцев на логистику с задействованием воздушных магистралей сокращаются. При этом, авиадоставка гарантирует максимальную безопасность груза и скорость перевозки.

FKKGroup обеспечивает наиболее выгодные, комфортные условия сотрудничества в направлении авиаперевозок и сопутствующего сервиса для своих действующих и новых клиентов», - сообщает генеральный директор FKKGroup Владислав Фадеев.