FKKGroup: объемы растут, качество стабильно

2 июня 2017 г.

Логистический провайдер FKKGroup в первом квартале 2017-го года зафиксировал общий рост объемов автомобильных грузоперевозок на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

Высокие показатели роста достигнуты, в первую очередь, благодаря внутрироссийским перевозкам, по которым объемы всех перевезенных грузов на 95,3% выше прошлогодних результатов. Влияние на значительное повышение грузооборота по направлению Land Domestic оказало сразу несколько факторов.

Грузовладельцы, на данный момент, находятся в активном поиске новых подрядчиков и более выгодных условий сотрудничества в связи с общим сокращением рынка грузоперевозчиков. Ввиду кризиса 2014-2016-го годов небольшие транспортные компании и индивидуальные игроки были вынуждены покинуть рынок из-за несоответствия современным требованиям ведения бизнеса.

При этом, крупные игроки не стесняются повышать цены на свои услуги. Так, в среднем по рынку стоимость перевозок на расстояние от 1000 км и выше увеличилась на 10-15%. Если же говорить о коротком плече до 1000 км, то там рост составил 20-30%. В такой ситуации перевозчики, которые учитывают объективные факторы при формировании стоимости на грузоперевозки, оказываются в выигрышном положении.

«Благодаря тому, что FKKGroup остается верным себе и сохраняет высокое качество оказываемых услуг при конкурентоспособных ценах, компании удается не только наращивать объёмы с действующими клиентами, но и заключать новые контракты. В том числе, речь идет о тех сегментах рынка, на которые ранее претендовать было сложно», - комментирует генеральный директор FKKGroup Владислав Фадеев.

Несмотря на продолжающийся рост стоимости топлива, подорожавший «Платон», и прочие значимые факторы, которые могли бы негативно отразиться на экономической деятельности, поток перевозимых компанией грузов растет.

Более того, FKKGroup отмечает увеличение спроса на транспортировку различных видов оборудования, в том числе производственного, а также материалов для строительства и древесины.

«Положительные тенденции на рынке транспортно-логистических услуг обусловлены еще и изменениями в поведении конечного потребителя. За последние два года потребитель осознал, что рост цен неизбежен, и вновь начинает покупать. Естественно, что с покупательской активностью растет спрос на доставку товаров народного потребления», - делится наблюдениями Владислав Фадеев.

С другой стороны, рост международных перевозок в FKKGroup менее ощутим, но и это направление показывает положительную динамику. Так, в сравнении с первым кварталом 2016-го объемы грузоперевозок по направлению Land International выросли на 14,3%.

«Участники ВЭД смогли расслабиться благодаря некоторой стабильности на валютном рынке. Если в 2016-м колебания были ярко выраженными, курс евро в течение месяца мог скакать на 5-8 рублей, и было не совсем понятно, чего ожидать от валюты, то с начала этого года европейская монета ведет себя более спокойно и прогнозируемо.

Кроме того, компании – импортеры поняли, что нет смысла ждать отмены санкций в ближайшее время, а терять развитый и постоянно растущий рынок сбыта никто не хочет», - считает Владислав Фадеев.

Первый квартал 2017-го года показал, что рынок транспортно-логистических услуг переживает активное перераспределение сил, и логистическому провайдеру FKKGroup удается уверенно наращивать объемы, сохраняя стабильно высокое качество перевозок.