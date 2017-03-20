FKKGroup установила отраслевые стандарты на перевозки Trade Line «Just-in-time»

27 марта 2017 г.

Одной из перспективных и востребованных услуг, предоставляемых логистическим провайдером FKKGroup является услуга доставки грузов по технологии «Just-in-time». За годы работы компания сумела синхронизировать процесс поставки грузов настолько, что это позволяет ей говорить о выработке собственных стандартов при использовании данной технологии, так хорошо известной в транспортной логистике.

Сама по себе технология «Just-in-time» – это уже определенный стандарт, который означает точность, своевременность поставки. Но для того, чтобы технология работала качественно, эффективно и на 100%, необходимы определенные условия.

«Время – деньги. Сегодня эта классическая формула успеха приобретает особое значение, и доставка груза «Just-in-time» – это требование практически каждого клиента FKKGroup, – говорит генеральный директор FKKGroup Владислав Фадеев. – На некоторых отраслевых рынках эффективность подхода JIT сделала его обязательным инструментом конкурентной борьбы, при этом своевременность оценивается не днями, а часами и минутами. В таких условиях логистическому провайдеру необходимо наладить процесс доставки так, чтобы логистические циклы сменяли друг друга без каких-либо временных потерь».

Технология «Just-in-time» в транспортной логистике позволяет сократить временные и финансовые потери на этапе доставки, а также обеспечить сырьем и материалами производственный поток Клиентов с высокой добавленной стоимостью. 100% результат достигнут на транспортном плече Москва-Санкт-Петербург. На данный момент, FKKGroup единовременно и в сжатые сроки способна выстроить процесс доставки грузов из Москвы до северной столицы и в обратном направлении сразу для нескольких новых клиентов, до 120 перевозок в день.

К примеру, крупному ритейлеру бытовой техники и электроники необходимо поставить свой товар из подмосковного Чехова в интернет-магазин Санкт-Петербурга к 19.00. Для этого машина встает на погрузку практически за сутки до назначенного времени, прибывая на склад готовой продукции за два часа до начала погрузки, чтобы пройти проверку на соответствие требованиям заказчика. Доставив груз в пункт назначения, это же транспортное средство готово к загрузке продукции уже другого клиента, у которого погрузка назначена на утро следующего дня, и которому необходимо доставить свой груз в Москву.

Если говорить о стандартах FKKGroup, необходимых для качественного выполнения технологии «Just-in-time», то они следующие:

Наличие необходимого количества ТС на определенном транспортном участке; Соответствие ТС требованиям клиента; Выдерживание четкого графика движения ТС по данному транспортному плечу; Прибытие ТС на погрузку/выгрузку по строго запланированному графику; Наличие квалифицированного водительского состава, отвечающего требованиям клиента; Отлаженная коммуникация между офисами компании; Умение спланировать, выстроить маршрут с максимальной оптимизацией пробега ТС. К примеру, Москва разделена на четыре зоны, Санкт-Петербург – на две. Диспетчер обязан понимать, где выгружается машина, чтобы эффективно направить ее в новое место погрузки с минимальными затратами. Автоматизация документации логистического процесса. Возможность совмещения системы логистического провайдера со всеми известными системами управления базами данных – 1С, Oracle, SAP, а также бизнес-приложений ERP- и CRM-систем, специализированных отраслевых приложений. Своевременный, в оговоренные сроки, возврат документации клиенту.

1 пункт является ключевым требованием для отладки технологии «Just-in-time» по конкретному направлению. Без сформированного пула проверенных автоперевозчиков, наличия собственного автомобильного парка невозможно стабильное качественное исполнение перевозки груза по технологии «Just-in-time».

FKKGroup - одна из немногих транспортно-логистических компаний, которая и в текущей экономической ситуации продолжает инвестировать в собственную инфраструктуру, в том числе, и в собственный автопарк. В 2016 году действующий автопарк был увеличен на 31% благодаря долговременному сотрудничеству с лизинговой компанией «Европлан». Все ТС соответствуют требованиям Евро 5, часть парка сертифицирована под перевозку опасных (ADR) грузов. Наличие собственного автопарка позволяет быть надежным логистическим партнером и выполнять свои обязательства перед Клиентом независимо от обстоятельств.

Этой весной FKKGroup запускает перевозки по технологии «Just-in-time» по направлениям Санкт-Петербург-Новороссийск и Санкт-Петербург-Сочи. Для этого уже сейчас отлаживается работа сотрудников четырех офисов компании в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Краснодаре в единой связке.

Таким образом руководство компании рассчитывает продолжить наращивать обороты по направлению Land Domestic в темпе 2016 года. В прошлом году прирост по внутрироссийским перевозкам составил порядка 70-75%. Объемы в направлении Land International – международные автоперевозки – выросли на 30%, в AOR – железнодорожные, морские и авиаперевозки любой сложности – на 50%.

В целом, оборот компании в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос на 60%. По отношению к рынку, объемы перевозок FKKGroup выросли в 1,5 раза.