FKKGroup & XPO Logistics: KPI перевыполнены, качество сервиса на должном уровне

18 июля 2017 г.

Результатом первого полугодия сотрудничества FKKGroup и официального логистического провайдера крупнейшего мирового производителя молочной продукции XPO Logistics стала оптимизация цепей поставок по Северо-западному региону России и полное удовлетворение требований клиентов логистического провайдера.

Сотрудничество FKKGroup и XPO Logistics началось в конце 2016-го года с оперативной поставки сорока изотермических кузовов с рефрижераторной установкой под доставку молочной продукции в магазины Санкт-Петербурга.

В предпраздничные дни, когда спрос на продукты питания вырос на 70%, XPO Logistics увеличила объемы поставок, с которыми не справились действующие подрядчики. Невыполнение KPI могло привести к сокращению клиентского портфеля логистического провайдера. Ввиду сложившейся ситуации, XPO Logistics срочно потребовался пул новых подрядчиков. FKKGroup, на тот момент, вошла в тройку лидеров осеннего тендера на доставку молочной продукции, и поэтому стала одной из компаний - подрядчиков, к которым обратился логистический провайдер в поисках решения своих задач.

Несмотря на необходимость безотлагательной реализации проекта по поставкам, XPO Logistics выставила строгие требования своим подрядчикам. В первую очередь, речь шла о KPI 98,3% по соблюдению температурного режима, который должен удерживаться на уровне +2 / +6 градусов, KPI 97,3% по доставке продукции в течение светового дня и забор груза с истекшим сроком годности от отправителя. При этом, важным показателем компетентности подрядчика был KPI по индивидуальному сбору заказов в каждой точке выгрузки согласно сопроводительным документам.

FKKGroup стала единственной компанией, которая смогла оперативно разработать оптимальный и эффективный проект. Успех его дальнейшей реализации гарантировали 4 ключевых фактора: эффективное управление собственным автопарком FKKGroup, детальная проработка высоконагруженных индивидуальных маршрутов, введение комплексной программы подготовки водителей и полный контроль всех этапов перевозки за счет внутренней Системы контроля качества и отлаженных бизнес-процессов компании.

Под каждый из 40 зафрахтованных рейсов был разработан индивидуальный маршрут, который предусматривал 15-17 точек выгрузки в течение одного светового дня. Это позволило максимально эффективно использовать транспорт.

Внутренний рейтинг профессиональных компетенций водителей FKKGroup дал возможность оперативно выделить пул водителей, которые полностью соответствовали требованиям клиента: неоднократно осуществляли перевозку молочной продукции, осознавали важность поддержания заданного температурного режима, внимательно и ответственно подходили к вопросам документооборота.

«Для подготовки водителей к выполнению рейсов по данному проекту в FKKGroup была разработана и внедрена программа предварительного инструктажа, которая включала в себя мастер-класс по безошибочному и быстрому формированию индивидуальных заказов на точке выгрузки. По факту проведения инструктажа проводился экзамен, в результате которого оценивалась компетентность водителей и принималось решение о допуске их к работе на регулярном маршруте», - поделился Генеральный директор FKKGroup Владислав Фадеев.

Важным фактором, позволившим FKKGroup выполнить KPI по доставке груза и забору груза с истекшим сроком годности, стала оперативная, заблаговременная подготовка необходимого пакета сопроводительных документов.

FKKGroup, на сегодняшний день, достигла показателей KPI на уровне 99%, что позволило уверенно увеличить объемы до 52 маршрутов ежедневно.

Профессиональную компетентность FKKGroup при интенсивном режиме реализации проектов высоко оценивает руководство XPO Logistics: «Ряд решений, предложенных компанией FKKGroup, позволили улучшить информированность о перемещении груза, а также сократить время на погрузку и выгрузку продукции», - отмечает руководитель обособленного подразделения XPO Logistics М.Ю.Лукин.