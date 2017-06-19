FM Logistic создает собственное автотранспортное предприятие

28 июля 2017 г.

Летом 2017 года завершился очередной этап проекта. Уже закуплены и введены в эксплуатацию 12 единиц техники, набран собственный штат водителей.

В начале 2017 года компания закупила 2 Iveco Daily, 5 Citroen Jumper, 5 Iveco Stralis. Грузоподъемность машин от 1 до 14 тонн, часть парка позволяет осуществлять перевозки с сохранением температурного режима до – 20С°. Каждая из машин оснащена двигателями класса «Евро 4» и «Евро 5», а некоторые из них дают возможность использования экологического топлива – сжатого природного газа метана. Автомобили Iveco Daily и Citroen Jumper были закуплены для доставок товаров в центр города, Iveco Stralis – для доставок в магазины розничной торговли по Москве и Московской области.

Создание единой транспортной структуры внутри компании обладает рядом преимуществ. Так, возможность улучшения сервиса достигается за счет гибкого регулирования работы машин и самих водителей. Полный контроль технического состояния и местонахождения транспортных средств обеспечивает высокую точность соблюдения сроков доставки. FM Logistic осуществляет контроль за скоростью движения ТС для обеспечения безопасности, а также за соблюдением режима труда и отдыха водителей для гарантированного соблюдения требований законодательства.

«Стратегическим направлением развития нашего транспортного сервиса мы видим усовершенствование городской доставки, где собственный малотоннажный автопарк будет востребован клиентами, предъявляющими высокие требования к качеству и экологичности сервиса. Мы планируем принять решение об увеличении количества единиц техники после подведения итогов работы автотранспортного предприятия за первые 6 месяцев работы,» – говорит Александр Павлов, директор по операциям FM Logistic.