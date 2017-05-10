FM Logistic запустила новый проект микрологистики в Москве

31 мая 2017 г.

Экологические фургоны CityLogin начали доставку малогабаритных грузов в центр столицы. Проект одобрен экспертным советом по экологии и природопользованию при правительстве России.

CityLogin – это часть большого комплексного проекта по управлению всей цепочкой поставок от FM Logistic. Расположенные вблизи центра города распределительные центры и небольшие мобильные фургоны гарантируют ритейлерам оперативные и экологичные поставки. Проект призван решить проблемы грузоперевозок в центрах исторических городов, где действуют ограничения транспортного потока. CityLogin уже запущен в европейских столицах – в Риме и Мадриде, и пользуется популярностью среди владельцев средних и маленьких магазинов.

Компания FM Logistic в России приобрела два легковых грузовика IVECO Daily, чтобы быстро доставлять партии товаров с большой оборачиваемостью в центр Москвы. Преимущество фургонов, работающих на природном газе метане в том, что они сокращают выбросы углекислого газа и шумовое загрязнение. В рамках программы используются машины с нулевым выбросом CO2, что на 25% меньше, чем у стандарта «Евро-5». Особенностью проекта CityLogin в России – оснащение экологических машин дополнительными средствами безопасности для перевозки дорогих товаров.

Фургоны доставляют необходимый товар в установленные сроки от 24 до 48 часов, в том числе в исторические части центра города, куда нет доступа большим грузовикам. Максимальная загруженность таких фургонов – 10 м3. Доставка осуществляется на ежедневной основе во многие торговые центры и бутики города Москва.

«Наша компания отмечает возрастающий интерес к вопросам экологии, снижения вредного воздействия на окружающую среду. Во многих европейских странах уже реализованы проекты бережного производства, переработки отходов, "зеленой" логистики и другие. Для большинства международных компаний, будь то производители или ритейлеры, минимизация вредного воздействия на окружающую среду является одной из ключевых ценностей работы. Мы как поставщики услуг готовы поддерживать таких клиентов в рамках их запросов. И совместными усилиями создать систему безопасной и эффективной логистики», - говорит Кристоф Менивар (Генеральный Директор FM Logistic по Центральной и Восточной Европе).