Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Экологические фургоны CityLogin начали доставку малогабаритных грузов в центр столицы. Проект одобрен экспертным советом по экологии и природопользованию при правительстве России.
CityLogin – это часть большого комплексного проекта по управлению всей цепочкой поставок от FM Logistic. Расположенные вблизи центра города распределительные центры и небольшие мобильные фургоны гарантируют ритейлерам оперативные и экологичные поставки. Проект призван решить проблемы грузоперевозок в центрах исторических городов, где действуют ограничения транспортного потока. CityLogin уже запущен в европейских столицах – в Риме и Мадриде, и пользуется популярностью среди владельцев средних и маленьких магазинов.
Компания FM Logistic в России приобрела два легковых грузовика IVECO Daily, чтобы быстро доставлять партии товаров с большой оборачиваемостью в центр Москвы. Преимущество фургонов, работающих на природном газе метане в том, что они сокращают выбросы углекислого газа и шумовое загрязнение. В рамках программы используются машины с нулевым выбросом CO2, что на 25% меньше, чем у стандарта «Евро-5». Особенностью проекта CityLogin в России – оснащение экологических машин дополнительными средствами безопасности для перевозки дорогих товаров.
Фургоны доставляют необходимый товар в установленные сроки от 24 до 48 часов, в том числе в исторические части центра города, куда нет доступа большим грузовикам. Максимальная загруженность таких фургонов – 10 м3. Доставка осуществляется на ежедневной основе во многие торговые центры и бутики города Москва.
«Наша компания отмечает возрастающий интерес к вопросам экологии, снижения вредного воздействия на окружающую среду. Во многих европейских странах уже реализованы проекты бережного производства, переработки отходов, "зеленой" логистики и другие. Для большинства международных компаний, будь то производители или ритейлеры, минимизация вредного воздействия на окружающую среду является одной из ключевых ценностей работы. Мы как поставщики услуг готовы поддерживать таких клиентов в рамках их запросов. И совместными усилиями создать систему безопасной и эффективной логистики», - говорит Кристоф Менивар (Генеральный Директор FM Logistic по Центральной и Восточной Европе).