Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» и «Группа ГАЗ» проведут в Нижнем Новгороде «РобоКросс-2017»

3 июля 2017 г.

Нижний Новгород

Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» и «Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», проведут в Нижнем Новгороде соревнования автоматизированных транспортных средств «РобоКросс-2017». Состязания автомобилей-роботов пройдут 6 июля на испытательном полигоне Горьковского автозавода. «РобоКросс» состоится в восьмой раз в рамках программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России», реализуемой Фондом «Вольное Дело» при поддержке «Группы ГАЗ».

Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» и «Группа ГАЗ» при участии фонда «Сколково» проведут в Нижнем Новгороде соревнования автоматизированных транспортных средств «РобоКросс-2017». В состязаниях примут участие 19 студенческих команд ведущих вузов Москвы, Нижнего Новгорода, Рязани, Коврова, Владимира, Оренбурга, Самары и Санкт-Петербурга. Соревнования пройдут на испытательном полигоне Горьковского автозавода.

Уже традиционно в «РобоКроссе» участвуют не только наземные транспортные средства, но и летающие беспилотные системы. В этом году основной регламент будет расширен новыми заданиями по автоматизированным системам помощи водителю ADAS (Advanced driver assistance systems). Стратегия развития «Группы ГАЗ» предусматривает планы по оснащению транспортных средств системами активной помощи водителю с целью снижения рисков дорожно-транспортных происшествий, происходящих по вине человека.

В связи с этим важной задачей компании является подготовка кадров, имеющих компетенции в разработке, адаптации и практическом применении функций ADAS (предупреждение о выходе из полосы движения, экстренное автоматическое торможение перед внезапно возникшим препятствием, интеллектуальное ограничение скорости, предупреждение об опасности наезда, обнаружение и распознавание дорожных знаков, боковое видеонаблюдение – мониторинг слепых зон, мониторинг усталости и состояния водителя, помощь в пробке и др.).

Отметим, что на данный момент более 70 выпускников программы «Робототехника» работают на предприятиях «Группы ГАЗ».

В ходе основных соревнований на специально подготовленном испытательном полигоне участники должны продемонстрировать способность транспортных средств самостоятельно, в полностью автоматическом или телеметрическом режимах выполнить комплекс упражнений на земле и в небе, руководствуясь информацией глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Согласно заданию для команд, будет смоделирована реальная ситуация, при которой беспилотный автомобиль в автономном режиме должен пройти трассу с препятствиями, выполнить развороты и другие маневры, в т. ч. и с использованием задней передачи. Летающие беспилотные платформы, помимо демонстрации самостоятельного полета, должны выполнить задание по доставке груза в определенную точку местности на основе заранее заданных координат-меток.

Второй год в рамках «РобоКросса» пройдут соревнования по направлению «РобоКросс-технологии». В нем команды смогут представить экспертам «Группы ГАЗ» свои проекты, ориентированные на решение конкретных задач в области беспилотных и интеллектуальных систем с возможностью реализации в ближайшей перспективе. Наиболее востребованными темами в этой области являются системы предупреждения о сходе с полосы движения, помощи при смене полосы движения, предупреждения о фронтальном столкновении, автоматического торможения.

В этом году на площадке полигона в тестовом режиме пройдут состязания «Junior Race» – соревнования модульных конструкторов малых беспилотных робомобилей «Юниор» на специальном поле, которое моделирует городскую обстановку. Команды могут отработать все основные элементы программного обеспечения и технических решений, которые могут быть масштабированы на полноразмерные беспилотные автомобили. Беспилотные робомобили «Юниор Стандарт» (производитель – Aurora Robotics) студенческие команды получили в качестве приза от Фонда «Вольное Дело» за победу в направлении AutoNet 18+ во время Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест-2017».

Судьями соревнований являются инженеры-конструкторы «Группы ГАЗ». Все регламенты разработаны при активном участии объединенного инженерного центра «Группы ГАЗ» и ресурсного центра программы «Робототехника». Большинство команд неоднократно принимали участие в «РобоКроссе» на автомобилях «ГАЗель», подаренных Горьковским автозаводом «Группы ГАЗ» самым активным участникам программы «Робототехника».

В рамках основных испытаний автономных транспортных также пройдет Открытый кубок «Сколково», в котором будут выбраны лучшие команды в направлении ADAS, где команды продемонстрируют робототехнические системы помощи водителю.