Ford и Deutsche Post выпустят 2500 электромобилей на базе Ford Transit

19 июня 2017 г.

Ford предоставит шасси популярного коммерческого автомобиля Ford Transit для выпуска полностью электрического развозного фургона StreetScooter Work XL

Планируемый объем выпуска в 2500 автомобилей делает совместное предприятие крупнейшим европейским производителем среднетоннажного грузового транспорта с электроприводом

КЕЛЬН, Германия

Немецкое подразделение Ford и дочернее предприятие Deutsche Post, компания StreetScooter GmbH, объявляют о партнерстве в сфере производства фургонов для доставки с полностью электрическим приводом и питанием от аккумуляторов.

Ford предоставит шасси модели Ford Transit, на которые будут устанавливаться электрическая силовая установка и кузов специальной конструкции, соответствующий требованиям Deutsche Post. Производство электрических фургонов StreetScooter Work XL начнется в июле 2017 года. До конца 2018 года немецкой почте будет передано не менее 2500 электромобилей, предназначенных для городской эксплуатации. Такой объем выпуска делает совместное предприятие крупнейшим производителем среднетоннажных грузовых автомобилей с электроприводом в Европе.

Ford Motor Company и Deutsche Post DHL Group объединяет общая цель – реализация концепции мобильности будущего путем снижения выбросов и поиска новых решений для оптимизации трафика. Партнерство стало очередным важным шагом на пути к достижению этой цели.

«Электромобильность и инновационные транспортные решения для городских районов имеют для нас ключевое значение, мы преобразуем наш бизнес для удовлетворения будущих потребностей, – подчеркивает Стивен Армстронг (Steven Armstrong), вице-президент группы и президент европейского, ближневосточного и африканского подразделений Ford Motor Company. – Мы являемся лидерами в сегменте коммерческих автомобилей в Европе, и новое партнерство поможет нам проявить наши сильные стороны. StreetScooter и Deutsche Post DHL Group – это партнеры с огромной компетенцией и глобальной операционной сетью».

«Я вижу в этом партнерстве очередной стимул к распространению технологий электромобильности в Германии, – говорит Юрген Гердеc (Jürgen Gerdes), член исполнительного совета Deutsche Post AG. – Такое решение поможет нам разгрузить центры городов и улучшить качество жизни людей. Мы продолжим работу над тем, чтобы сделать нашу доставку полностью CO2-нейтральной».