Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Ford предоставит шасси популярного коммерческого автомобиля Ford Transit для выпуска полностью электрического развозного фургона StreetScooter Work XL
Планируемый объем выпуска в 2500 автомобилей делает совместное предприятие крупнейшим европейским производителем среднетоннажного грузового транспорта с электроприводом
КЕЛЬН, Германия
Немецкое подразделение Ford и дочернее предприятие Deutsche Post, компания StreetScooter GmbH, объявляют о партнерстве в сфере производства фургонов для доставки с полностью электрическим приводом и питанием от аккумуляторов.
Ford предоставит шасси модели Ford Transit, на которые будут устанавливаться электрическая силовая установка и кузов специальной конструкции, соответствующий требованиям Deutsche Post. Производство электрических фургонов StreetScooter Work XL начнется в июле 2017 года. До конца 2018 года немецкой почте будет передано не менее 2500 электромобилей, предназначенных для городской эксплуатации. Такой объем выпуска делает совместное предприятие крупнейшим производителем среднетоннажных грузовых автомобилей с электроприводом в Европе.
Ford Motor Company и Deutsche Post DHL Group объединяет общая цель – реализация концепции мобильности будущего путем снижения выбросов и поиска новых решений для оптимизации трафика. Партнерство стало очередным важным шагом на пути к достижению этой цели.
«Электромобильность и инновационные транспортные решения для городских районов имеют для нас ключевое значение, мы преобразуем наш бизнес для удовлетворения будущих потребностей, – подчеркивает Стивен Армстронг (Steven Armstrong), вице-президент группы и президент европейского, ближневосточного и африканского подразделений Ford Motor Company. – Мы являемся лидерами в сегменте коммерческих автомобилей в Европе, и новое партнерство поможет нам проявить наши сильные стороны. StreetScooter и Deutsche Post DHL Group – это партнеры с огромной компетенцией и глобальной операционной сетью».
«Я вижу в этом партнерстве очередной стимул к распространению технологий электромобильности в Германии, – говорит Юрген Гердеc (Jürgen Gerdes), член исполнительного совета Deutsche Post AG. – Такое решение поможет нам разгрузить центры городов и улучшить качество жизни людей. Мы продолжим работу над тем, чтобы сделать нашу доставку полностью CO2-нейтральной».