Ford отмечает 100-летие коммерческих автомобилей

31 июля 2017 г.

КЕЛЬН, Германия

100 лет назад Ford запустил в производство свой первый коммерческий автомобиль – Ford Model TT

Основанный на легендарном Model T грузовичок грузоподъемностью до 1 тонны и кабиной для двух человек оснащался усиленной и удлиненной рамой

Ford TT стал «прародителем» линейки коммерческих автомобилей Ford Transit, являющейся бестселлером в Европе и занимающей первое место по продажам среди иностранных брендов в России

Любой знает о Ford Model T – знаковом для XX века автомобиле, с которого началась автомобилизация планеты. Но не меньшего уважения заслуживает Model TT. Ведь именно эта модель положила начало коммерческому транспорту в виде легких грузовиков и фургонов, без которых немыслимы современные города. Model TT также стала «прародителем» линейки коммерческих автомобилей Ford Transit, на протяжении многих лет занимающих первые места по продажам в своем сегменте во многих странах мира.

О запуске в производство первого в истории Ford автомобиля, предназначенного для перевозки грузов, было официально объявлено 27 июля 1917 года. Ford Model TT обладал увеличенной на 24 дюйма (61 см) по сравнению с Ford Model T колесной базой и удлиненной, а также усиленной рамой. На задней оси использовалась червячная передача, а опциональная трехступенчатая коробка скоростей вместо двухступенчатой на Ford Model T помогала легче преодолевать подъемы. Рекомендованная для грузовика скорость составляла 24 км/ч для модели со стандартной коробкой передач и 35 км/ч – для трехступенчатой. Стандартный для всех ранних Ford 4-цилиндровый двигатель объемом 2,9 л развивал 20 л.с. и заводился вручную заводной рукояткой. Для автомобиля предлагались как цельнолитые резиновые шины, так и более комфортные пневматические.

Первый легкий коммерческий автомобиль компании поставлялся в виде шасси, на которое можно было установить любой кузов или оборудование – от пожарного насоса до мобильной часовни. Существовали и пассажирские версии, предки современных микроавтобусов. Ford Model TT выпускался не только в Северной Америке (США, Канада), но и в Европе (г. Манчестер, Великобритания). В первый год было собрано 209 Ford Model TT, в самый успешный для модели 1926-й продажи превысили 228 000. Легкие грузовики Ford стали особенно востребованы в 1919 году, когда продажи легковых автомобилей находились в упадке из-за Первой мировой войны, но спрос на грузовой автотранспорт вырос благодаря его роли в восстановлении экономики.

Ford Model TT с переднемоторной компоновкой и просторным кузовом стал предтечей Ford Transit – линейки популярнейших коммерческих автомобилей, отметившей 50-летие в 2015 году. К появившемуся в 1965 году фургону Ford Transit затем присоединились Transit Custom, Transit Courier и Transit Connect. Общее количество выпущенных «Транзитов» уже превысило 8 000 000. По результатам 2016 года, автомобили семейства Transit занимают первое место по продажам в 20 странах Европы, а в 2015 стали всемирными бестселлерами в своем классе*.

В России семейство Transit представлено моделями Transit (цельнометаллический фургон, шасси, микроавтобус, а также более 25 спецверсий различного назначения) и Transit Custom (цельнометаллический фургон, а также микроавтобус Tourneo Custom). Ford Transit нового поколения является лидером продаж в классе легких коммерческих автомобилей среди моделей иностранных брендов в России по итогам 2016 года**, с долей в сегменте LCV иностранных брендов, превышающей 22%. Ford Transit для российского рынка выпускается по технологии полного цикла на заводе Ford Sollers в Елабуге с 2012 года.

«Удивительно, что хотя сегодняшние коммерческие автомобили во всем опережают Model TT, по существу они продолжают выполнять ту же работу, для которой были созданы 100 лет назад – поддерживают бизнес в движении», – отметил Ханс Шеп (Hans Schep), руководитель подразделения коммерческого транспорта Ford of Europe.

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*По данным IHS Markit, по данным регистраций новых машин

**По данным АЕБ