29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
• В 2016 году специализированные Transit-центры увеличили объем продаж Ford Transit на 40% в ключевых регионах по сравнению с прошлым годом, на основании данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
• Значительное увеличение продаж Ford Transit зафиксировано в Краснодаре (55%), Челябинске (61%), Самаре (61%) и Перми (76%).
Ford Sollers подводит первые итоги реализации стратегии Transit центров. Продажи Ford Transit в ключевых регионах присутствия новой сети специализированных дилерских центров в 2016 году выросли на 40% по сравнению с 2015 годом, на основании данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
«Традиционно основной объем продаж сегмента легкого коммерческого транспорта концентрируется в Москве и Санкт-Петербурге. В рамках новой программы развития Ford Transit мы не только улучшили наши показатели в этих городах, но и смогли в целом на 40% увеличить объем продаж в ключевых регионах присутствия Transit центров, ‒ прокомментировал Антон Карпов, директор по маркетингу и продажам Ford Sollers. ‒ Новая сеть предлагает не только индивидуальный и профессиональный подход к заказчикам, но и единый уровень обсуживания».
Наибольший рост продаж Ford Transit показали следующие регионы: Краснодар (55%), Екатеринбург (38%), Казань (44%), Челябинск (61%), Самара (61%) и Пермь (76%).
При этом продажи в Москве выросли на 45%, а в Санкт-Петербурге – на 41%.
В 2016 году в соответствии с новой стратегией развития продаж Ford Transit компания Ford Sollers создала сеть из более 50 специализированных Transit центров по всей России. К сети подключились дилеры из 37 городов – от Архангельска до Краснодара и от Санкт-Петербурга до Хабаровска. Персонал Transit центров прошел специализированное обучение в области обслуживания и продаж коммерческого транспорта и спецверсий Ford Transit, благодаря чему качество сервиса и взаимодействия с заказчиками вышло на новый уровень.