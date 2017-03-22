Ford Sollers существенно увеличила продажи Transit в регионах

31 марта 2017 г.

• В 2016 году специализированные Transit-центры увеличили объем продаж Ford Transit на 40% в ключевых регионах по сравнению с прошлым годом, на основании данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

• Значительное увеличение продаж Ford Transit зафиксировано в Краснодаре (55%), Челябинске (61%), Самаре (61%) и Перми (76%).

Ford Sollers подводит первые итоги реализации стратегии Transit центров. Продажи Ford Transit в ключевых регионах присутствия новой сети специализированных дилерских центров в 2016 году выросли на 40% по сравнению с 2015 годом, на основании данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«Традиционно основной объем продаж сегмента легкого коммерческого транспорта концентрируется в Москве и Санкт-Петербурге. В рамках новой программы развития Ford Transit мы не только улучшили наши показатели в этих городах, но и смогли в целом на 40% увеличить объем продаж в ключевых регионах присутствия Transit центров, ‒ прокомментировал Антон Карпов, директор по маркетингу и продажам Ford Sollers. ‒ Новая сеть предлагает не только индивидуальный и профессиональный подход к заказчикам, но и единый уровень обсуживания».

Наибольший рост продаж Ford Transit показали следующие регионы: Краснодар (55%), Екатеринбург (38%), Казань (44%), Челябинск (61%), Самара (61%) и Пермь (76%).

При этом продажи в Москве выросли на 45%, а в Санкт-Петербурге – на 41%.

В 2016 году в соответствии с новой стратегией развития продаж Ford Transit компания Ford Sollers создала сеть из более 50 специализированных Transit центров по всей России. К сети подключились дилеры из 37 городов – от Архангельска до Краснодара и от Санкт-Петербурга до Хабаровска. Персонал Transit центров прошел специализированное обучение в области обслуживания и продаж коммерческого транспорта и спецверсий Ford Transit, благодаря чему качество сервиса и взаимодействия с заказчиками вышло на новый уровень.