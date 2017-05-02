Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Ford Sollers сообщает о запуске Ford Transit в версии с полной массой 2499 кг. Новые модификации автомобиля позволят грузоперевозчикам беспрепятственно передвигаться по Москве, в том числе за пределами так называемого грузового каркаса столицы. Расширение модельного ряда осуществляется в соответствии со стратегией Ford Sollers, обеспечившей Ford Transit лидерство среди легких коммерческих автомобилей иностранных брендов в России. Компания стремится выводить на рынок версии, отвечающие самым разным запросам покупателей.
В версиях с полной массой 2499 кг доступны цельнометаллический фургон со средней базой и средней крышей (двигатель 2,2л TDi, 125 л.с., 6-ступенчатая МКП, передний привод), шасси с одинарной кабиной и короткой базой (двигатель 2,2л TDi, 125 л.с., 6-ступенчатая МКП, задний привод) и шасси с короткой базой и бортовой платформой (двигатель 2,2л TDi, 125 л.с., 6-ступенчатая МКП, задний привод).
Грузовые автомобили полной массой менее 2,5 т могут передвигаться по всем улицам Москвы без ограничений. Движение более тяжелого грузового транспорта в некоторых округах столицы в настоящее время ограничено грузовым каркасом – сетью выделенных улиц, съезд с которых при отсутствии определенных документов карается штрафом в 5000 рублей. В настоящее время грузовой каркас включает 274 улицы на территории Восточного, Северо-Восточного и Северного административных округов Москвы. В планах московского правительства – расширение зоны действия ограничения на всю территорию Москвы к концу 2017 года.
Заказать версии Ford Transit с полной массой 2499 кг можно уже сейчас у официальных дилеров Ford.
Ford Transit – самая популярная в России модель в сегменте легких коммерческих автомобилей иностранных брендов по итогам 2016-го и первых четырех месяцев 2017-го года. Продажи модели стабильно увеличиваются от месяца к месяцу. Линейка Transit насчитывает более 25 вариантов специального и социального назначения. Спецверсии автомобиля поставляются на рынки Казахстана и Беларуси.