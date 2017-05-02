Ford Transit получил доступ в центр Москвы благодаря новым версиям

19 мая 2017 г.

Три модификации Ford Transit можно заказать в версиях с полной массой 2499 кг

Грузовой транспорт полной массой менее 2,5 тонны может беспрепятственно передвигаться по всей Москве, в том числе за пределами грузового каркаса

Грузовой каркас может охватить всю территорию столицы уже к концу 2017 года

Ford Sollers сообщает о запуске Ford Transit в версии с полной массой 2499 кг. Новые модификации автомобиля позволят грузоперевозчикам беспрепятственно передвигаться по Москве, в том числе за пределами так называемого грузового каркаса столицы. Расширение модельного ряда осуществляется в соответствии со стратегией Ford Sollers, обеспечившей Ford Transit лидерство среди легких коммерческих автомобилей иностранных брендов в России. Компания стремится выводить на рынок версии, отвечающие самым разным запросам покупателей.

В версиях с полной массой 2499 кг доступны цельнометаллический фургон со средней базой и средней крышей (двигатель 2,2л TDi, 125 л.с., 6-ступенчатая МКП, передний привод), шасси с одинарной кабиной и короткой базой (двигатель 2,2л TDi, 125 л.с., 6-ступенчатая МКП, задний привод) и шасси с короткой базой и бортовой платформой (двигатель 2,2л TDi, 125 л.с., 6-ступенчатая МКП, задний привод).

Грузовые автомобили полной массой менее 2,5 т могут передвигаться по всем улицам Москвы без ограничений. Движение более тяжелого грузового транспорта в некоторых округах столицы в настоящее время ограничено грузовым каркасом – сетью выделенных улиц, съезд с которых при отсутствии определенных документов карается штрафом в 5000 рублей. В настоящее время грузовой каркас включает 274 улицы на территории Восточного, Северо-Восточного и Северного административных округов Москвы. В планах московского правительства – расширение зоны действия ограничения на всю территорию Москвы к концу 2017 года.

Заказать версии Ford Transit с полной массой 2499 кг можно уже сейчас у официальных дилеров Ford.

Ford Transit – самая популярная в России модель в сегменте легких коммерческих автомобилей иностранных брендов по итогам 2016-го и первых четырех месяцев 2017-го года. Продажи модели стабильно увеличиваются от месяца к месяцу. Линейка Transit насчитывает более 25 вариантов специального и социального назначения. Спецверсии автомобиля поставляются на рынки Казахстана и Беларуси.