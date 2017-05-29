Форум «АвтоЭволюция 2017» в Калуге

6 июля 2017 г.

Экспортный потенциал российского автопрома: стратегии выхода на международные рынки. Перспективы и риски.

Впервые ежегодный международный форум «АвтоЭволюция» в 2017 году будет посвящен не только развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России, но и вопросам экспортного потенциала России, инфраструктурным проектам и развитию логистических транспортных узлов. Серия мероприятий, организованная Агентством регионального развития Калужской области и деловой газетой «Ведомости», объединит на одной площадке представителей федеральной и региональной власти, представителей госкорпораций, институтов развития, производителей автомобилей и автокомпонентов, руководителей инфраструктурных проектов и логистических узлов.

Ключевые темы

Автомобилестроение в России: стратегии выхода на международные рынки. Перспективы и риски.

Экспортный потенциал российского автопрома. Как выйти на международный рынок?

Развитие инфраструктурных проектов и логистических узлов. Истории успеха.

Локализация как эффективный инструмент развития регионов России.

Формат мероприятия

Двухдневное деловое мероприятие, включающее пленарную сессию и три стратегические сессии; экскурсии на предприятия автомобильного кластера Калужской области, биржу контактов для участников.

Аудитория форума

Представители государственных ведомств различного уровня, субъектов РФ, руководители отраслевых предприятий и государственных корпораций, менеджеры высшего и среднего звена международных и российских автомобильных концернов и предприятий, компаний – производителей автомобильных компонентов; руководители отделов по закупкам и развитию, технические и коммерческие директора, представители дилерских центров, финансовых институтов, общественных организаций и профессиональных ассоциаций, ведущие эксперты и аналитики рынка, представители деловых СМИ.

Для участников конференции из других регионов будет организован специальный трансфер из Москвы и обратно.

Ссылка на мероприятие: events.vedomosti.ru/events/auto_17

Контакты

По вопросам программы обращаться к руководителю проекта Евгении Николаевой по электронной почте evgenia.nikolaeva@vedomosti.ru или телефону +7 (495) 232-32-00 (доб. 1285) или к менеджеру проекта Ирине Рыбаковой по адресу i.rybakova@vedomosti.ru или телефону +7 (495) 232-32-00 (доб. 4224). По вопросам рекламы и спонсорства — к Марине Исаевой по адресу m.isaeva@vedomosti.ru или телефону +7 (495) 232-32-00 (доб. 1185); по вопросам информационной поддержки и аккредитации прессы – к Сабине Микаиловой по адресу s.mikailova@vedomosti.ru или телефону +7 (495) 232-32-00 (доб. 4147); по вопросам участия – к Евгении Сауткиной по адресу e.sautkina@vedomosti.ru или телефону +7 (495) 232-32-00 (доб. 1481).