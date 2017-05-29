Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Экспортный потенциал российского автопрома: стратегии выхода на международные рынки. Перспективы и риски.
Впервые ежегодный международный форум «АвтоЭволюция» в 2017 году будет посвящен не только развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России, но и вопросам экспортного потенциала России, инфраструктурным проектам и развитию логистических транспортных узлов. Серия мероприятий, организованная Агентством регионального развития Калужской области и деловой газетой «Ведомости», объединит на одной площадке представителей федеральной и региональной власти, представителей госкорпораций, институтов развития, производителей автомобилей и автокомпонентов, руководителей инфраструктурных проектов и логистических узлов.
Ключевые темы
Формат мероприятия
Двухдневное деловое мероприятие, включающее пленарную сессию и три стратегические сессии; экскурсии на предприятия автомобильного кластера Калужской области, биржу контактов для участников.
Аудитория форума
Представители государственных ведомств различного уровня, субъектов РФ, руководители отраслевых предприятий и государственных корпораций, менеджеры высшего и среднего звена международных и российских автомобильных концернов и предприятий, компаний – производителей автомобильных компонентов; руководители отделов по закупкам и развитию, технические и коммерческие директора, представители дилерских центров, финансовых институтов, общественных организаций и профессиональных ассоциаций, ведущие эксперты и аналитики рынка, представители деловых СМИ.
Для участников конференции из других регионов будет организован специальный трансфер из Москвы и обратно.
Ссылка на мероприятие: events.vedomosti.ru/events/auto_17
Контакты
По вопросам программы обращаться к руководителю проекта Евгении Николаевой по электронной почте evgenia.nikolaeva@vedomosti.ru или телефону +7 (495) 232-32-00 (доб. 1285) или к менеджеру проекта Ирине Рыбаковой по адресу i.rybakova@vedomosti.ru или телефону +7 (495) 232-32-00 (доб. 4224). По вопросам рекламы и спонсорства — к Марине Исаевой по адресу m.isaeva@vedomosti.ru или телефону +7 (495) 232-32-00 (доб. 1185); по вопросам информационной поддержки и аккредитации прессы – к Сабине Микаиловой по адресу s.mikailova@vedomosti.ru или телефону +7 (495) 232-32-00 (доб. 4147); по вопросам участия – к Евгении Сауткиной по адресу e.sautkina@vedomosti.ru или телефону +7 (495) 232-32-00 (доб. 1481).