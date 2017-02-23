Форум Экосистема электронной коммерции

15 марта 2017 г.

30 марта в отеле «Шератон Палас» компания АНConferences проведет

2-й Форум «Экосистема электронной коммерции».

Форум является площадкой, на которой эксперты делятся фундаментальными знаниями и лучшими практиками создания инфраструктуры для электронной коммерции. Вас ждут кейсы, инсайты, воркшопы от лидеров рынка. Представители государственных органов расскажут об изменениях и нововведениях в законодательной базе.

Какой должна быть внешняя и внутренняя экосистема для успешного ведения электронной коммерции? В какой момент необходимо менять внутреннюю инфраструктуру? Какие предпосылки должны для этого быть? Что сегодня необходимо компаниям для успешной торговли в онлайн? Какой должна быть SEO-стратегия в глобальном масштабе? Как увеличить аудиторию интернет-пользователей, сохранив монетизацию и увеличив выручку? Как сегодня меняется мир электронной коммерции ? В чем формула успеха?

Проблема отсутствия инфраструктуры и её слабой организации, неполная законодательная база, например, для торговли в интернете драгоценными изделиями и лекарствами – только часть нерешённых проблем. Показать важность комплексного подхода в борьбе за увеличение прибыли, взаимозависимость окружающей внутренней и внешней бизнес-среды – одна из задач Форума. Участие в мероприятии позволит изучить и проанализировать тенденции электронного бизнеса, оценить позицию и перспективы своей компании.