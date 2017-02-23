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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
30 марта в отеле «Шератон Палас» компания АНConferences проведет
2-й Форум «Экосистема электронной коммерции».
Форум является площадкой, на которой эксперты делятся фундаментальными знаниями и лучшими практиками создания инфраструктуры для электронной коммерции. Вас ждут кейсы, инсайты, воркшопы от лидеров рынка. Представители государственных органов расскажут об изменениях и нововведениях в законодательной базе.
Какой должна быть внешняя и внутренняя экосистема для успешного ведения электронной коммерции? В какой момент необходимо менять внутреннюю инфраструктуру? Какие предпосылки должны для этого быть? Что сегодня необходимо компаниям для успешной торговли в онлайн? Какой должна быть SEO-стратегия в глобальном масштабе? Как увеличить аудиторию интернет-пользователей, сохранив монетизацию и увеличив выручку? Как сегодня меняется мир электронной коммерции ? В чем формула успеха?
Проблема отсутствия инфраструктуры и её слабой организации, неполная законодательная база, например, для торговли в интернете драгоценными изделиями и лекарствами – только часть нерешённых проблем. Показать важность комплексного подхода в борьбе за увеличение прибыли, взаимозависимость окружающей внутренней и внешней бизнес-среды – одна из задач Форума. Участие в мероприятии позволит изучить и проанализировать тенденции электронного бизнеса, оценить позицию и перспективы своей компании.
Предварительная программа:
Сессия 1. Внешняя и внутренняя инфраструктура электронной коммерции. Законодательная база
Сессия 2. Web-merchandising. Управление сайтом компании.Web-аналитика
NEW! Workshop «Разработка и защита новых стратегий продвижения сайта»
Сессия 3. Операционная деятельность. Управление бизнес-процессами. Автоматизация. Провайдеры, технологии и практические кейсы
NEW! Workshop «Оцифровка основных показателей бизнеса онлайн»
Сессия 4. Эффективные способы и инструменты увеличения продаж. Омникальность электронной торговли как успешная стратегия развития. Управление клиентским опытом
Сессия 5. Digital&Mobile. Критерии успешного SMM
NEW! Workshop «Как привести в Instagram аккаунт больше 150-и тысяч живых подписчиков за 20 дней?»
Сессия 6. Новое в организации системы доставки. Логистика и склад. Фулфилмент для E-commerce
1.1.Последние тенденции в области доставки: дроны на службе у бизнеса
1.2.Доставка с помощью такси: новые возможности
1.3 Зачем Mail.Ru Group купила Delivery Club?
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Делегатское участие:
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Для специалистов и менеджмента компаний, которые являются
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Для представителей компаний-поставщиков