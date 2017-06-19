Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Регион: Волго-Донской бассейн, Азовское море, Черное море, Каспийское море
Тоннаж: Костеры
Зерновой сезон продолжается, ставки фрахта в Азовском регионе растут на 1-2 доллара в неделю. Однако этот тренд в обозримом будущем может измениться из-за возможного зеркального ответа Турции на запрет ввоза турецких томатов в Россию, если о снятии запрета не удастся договориться в ходе российско-турецких переговоров 17-19 августа в Стамбуле. Судовладельцы внимательно следят за развитием ситуации и пытаются успеть выполнить как можно больше последовательных рейсов по текущим, сравнительно высоким, ставкам.
Все больше Судовладельцев избегают погрузки в портах Ростов-на-Дону и Азов из-за сильных колебаний уровня воды. Разница ставок с погрузкой в портах Ейск и Таганрог достигает 2 доллара за тонну.
Низкий спрос со стороны Фрахтователей на тоннаж грузоподъемностью 5 тысяч тонн делает его Владельцев более сговорчивыми во время торговли. Участники рынка объясняют сложившуюся ситуацию тем, что в начале сезона импортеры предпочитают отправлять минимально возможные партии зерна в качестве пробных.
31 августа в мусульманских странах начинается пятидневное празднование Курбан-Байрама. На конец августа Судовладельцы в первую очередь рассматривают дальние рейсы, чтобы минимизировать риски простоя флота в портах Турции.
На речных элеваторах Волго-Каспийского региона наблюдается существенное накопление объемов зерновых, для их хранения не хватает складских мощностей. Из-за дефицита судов Фрахтователи вынуждены повышать ставки, конкурируя за открытый тоннаж.
В конце прошлой недели в Поволжье производители снизили цены на 250-700 рублей за тонну зерна: средние цены на пшеницу четвертого класса за неделю подешевели на 275 рублей до 8,1 тысячи за тонну, на ячмень – на 250 рублей, на рожь – на 700 рублей. Падение цен на пшеницу третьего класса было не столь значительным — на 100 рублей, до 8,95 тысяч рублей за тонну. Рекордный урожай и недостаток тоннажа заставляют производителей снижать цены, чтобы обеспечить сбыт больших объемов товара.