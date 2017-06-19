Фрахтовый отчет, 32 неделя

17 августа 2017 г.

Регион: Волго-Донской бассейн, Азовское море, Черное море, Каспийское море

Тоннаж: Костеры

Зерновой сезон продолжается, ставки фрахта в Азовском регионе растут на 1-2 доллара в неделю. Однако этот тренд в обозримом будущем может измениться из-за возможного зеркального ответа Турции на запрет ввоза турецких томатов в Россию, если о снятии запрета не удастся договориться в ходе российско-турецких переговоров 17-19 августа в Стамбуле. Судовладельцы внимательно следят за развитием ситуации и пытаются успеть выполнить как можно больше последовательных рейсов по текущим, сравнительно высоким, ставкам.

Все больше Судовладельцев избегают погрузки в портах Ростов-на-Дону и Азов из-за сильных колебаний уровня воды. Разница ставок с погрузкой в портах Ейск и Таганрог достигает 2 доллара за тонну.

Низкий спрос со стороны Фрахтователей на тоннаж грузоподъемностью 5 тысяч тонн делает его Владельцев более сговорчивыми во время торговли. Участники рынка объясняют сложившуюся ситуацию тем, что в начале сезона импортеры предпочитают отправлять минимально возможные партии зерна в качестве пробных.

31 августа в мусульманских странах начинается пятидневное празднование Курбан-Байрама. На конец августа Судовладельцы в первую очередь рассматривают дальние рейсы, чтобы минимизировать риски простоя флота в портах Турции.

На речных элеваторах Волго-Каспийского региона наблюдается существенное накопление объемов зерновых, для их хранения не хватает складских мощностей. Из-за дефицита судов Фрахтователи вынуждены повышать ставки, конкурируя за открытый тоннаж.

В конце прошлой недели в Поволжье производители снизили цены на 250-700 рублей за тонну зерна: средние цены на пшеницу четвертого класса за неделю подешевели на 275 рублей до 8,1 тысячи за тонну, на ячмень – на 250 рублей, на рожь – на 700 рублей. Падение цен на пшеницу третьего класса было не столь значительным — на 100 рублей, до 8,95 тысяч рублей за тонну. Рекордный урожай и недостаток тоннажа заставляют производителей снижать цены, чтобы обеспечить сбыт больших объемов товара.