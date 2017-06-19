Фрахтовый отчет, 32 неделя, Балтика / АРАГ

17 августа 2017 г.

Регион: Балтика / АРАГ

Тоннаж: Костеры, Хэнди-Сайз

Крупные игроки угольного рынка опровергают слухи о трудностях поставок угля в порты Прибалтики. Хотя и не исключают таковую вероятность в будущем. Призывают не беспокоиться на этот счет заранее. О существенном оживлении на рынке говорить рано.

Сбор урожая в Прибалтике, начавшийся со сбора рапса несколько недель назад, продолжается. Начало сбора зерновых ожидается на 34-35 неделях. В этом году урожай высокопротеиновой пшеницы в странах Прибалтики гораздо меньше, чем ожидался, и меньше, чем в прошлом году.

Несмотря на опасения некоторых трейдеров, поток лома из стран Европы не снизился. Несколько уменьшилось присутствие на рынке костерных партий, но траффик хэндисайза не только не ослаб, но даже усилился. Турция держит высокую закупочную цену на лом, выросла она и на территории России. Но, судя по слухам, основной скачек роста стоимости придется на период конец сентября - начало октября.