Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Регион: Балтика / АРАГ
Тоннаж: Костеры, Хэнди-Сайз
Крупные игроки угольного рынка опровергают слухи о трудностях поставок угля в порты Прибалтики. Хотя и не исключают таковую вероятность в будущем. Призывают не беспокоиться на этот счет заранее. О существенном оживлении на рынке говорить рано.
Сбор урожая в Прибалтике, начавшийся со сбора рапса несколько недель назад, продолжается. Начало сбора зерновых ожидается на 34-35 неделях. В этом году урожай высокопротеиновой пшеницы в странах Прибалтики гораздо меньше, чем ожидался, и меньше, чем в прошлом году.
Несмотря на опасения некоторых трейдеров, поток лома из стран Европы не снизился. Несколько уменьшилось присутствие на рынке костерных партий, но траффик хэндисайза не только не ослаб, но даже усилился. Турция держит высокую закупочную цену на лом, выросла она и на территории России. Но, судя по слухам, основной скачек роста стоимости придется на период конец сентября - начало октября.