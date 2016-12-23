От лица "Агентства Маркет Гайд" и редакции журнала "ЛОГИСТИКА" и "Промышленная окраска" поздравляем Вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть Новый год принесет Вам удачу в реализации планов, счастье и радость в Ваши семьи.
Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение в 2017 году!
В №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год опубликована «Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы». Авторами разработки являются Юлия Кислова, кандидат экономических наук, директор ООО «Агентство Маркет Гайд» и Анна Казунина, руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд. Методика предполагает новый подход к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы и дает возможность применять ее при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений.
Итоговый, 12-й, номер журнала «ЛОГИСТИКА» мы решили посвятить развитию двух направлений, обращенных в будущее.
МОСКВА, 11 января 2017 года – Фармацевтическая компания АО «Сервье» арендовала 6,6 тыс. кв. м в бизнес-центре класса А «Белые Сады». Договор аренды заключен на долгосрочный период. Консультантом сделки выступила консалтинговая компания JLL. Собственник бизнес-центра – компания Millhouse.
Компания Сервье арендовала помещения на трех этажах в корпусе А, где разместится офис российского представительства компании и тренинг-центр.
Бизнес-центр «Белые Сады» - современный комплекс класса А, расположенный в центре деловой жизни Москвы, в непосредственной близи от станции метро «Белорусская». Общая площадь двух зданий комплекса составляет 105 тыс. кв. м, из них арендуемая – 63,8 тыс. кв. м. Офисный центр соответствует статусу «зеленое здание» по системе сертификации BREEAM за счет применения в строительстве экологически чистых материалов и энергосберегающих технологий. Пятиуровневый подземный паркинг вмещает 960 машино-мест, обеспечивая наиболее оптимальное соотношение парковочных мест к арендуемой площади в центре Москвы.
«Сервье – одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся компаний фармацевтического рынка России. Для нас большая честь, что компания приняла решение об аренде офисных помещений именно в “Белых Садах”. Мы рады приветствовать Сервье в ряду наших самых серьезных партнеров, среди которых уже есть две фармацевтические компании, и надеемся, что наш бизнес-центр будет максимально соответствовать ожиданиям и задачам компании по дальнейшему росту и развитию в России», - говорит Елена Малиновская, директор по аренде управления недвижимости компании Millhouse.
«Мы поздравляем компанию Сервье с переездом в 2017 году в новый современный бизнес-центр “Белые Сады” в Центральном деловом районе столицы», - добавляет Кейт МакМертри, региональный директор, руководитель отдела услуг корпоративным клиентам компании JLL в России и СНГ.