Free Lines Company припарковалась в Подольске

13 июня 2017 г.

Компания Skladman USG нашла нового арендатора складскому комплексу класса «А» в Подольске. Ею стала компания Free Lines Company.

Free Lines Company в связи с ростом объемов предоставляемых услуг хранения и услуг по предпродажной обработке товара на территории Российской Федерации решила увеличить свои складские площади, заключив долгосрочный договор аренды в складском комплексе класса «А», принадлежащем ООО «СТС Инвест-К». Складской комплекс расположен в Подольском городском округе, в 25 км от МКАД, введен в эксплуатацию в 2015 году. Консультантом сделки со стороны арендодателя выступила компания Skladman USG. Размер арендуемой площади – 2500 кв.м, что составляет четверть склада.

«На сегодняшний день 100% складских площадей сданы в аренду. Для того чтобы полностью соответствовать требованиям арендатора, складской комплекс достроил операторские помещения», - комментирует сделку заместитель генерального директора компании Skladman USG Ольга Цимбаленко.

Free Lines Company – транспортно-экспедиторская компания, которая осуществляет перевозку грузов из любой страны мира в любой город России, а также внутрироссийские перевозки автомобильным, морским, авиационным и железнодорожным транспортом. Компания имеет склады в Китае, Италии, Южной Корее, Германии, Англии, Латвии, Турции. Компания планирует переехать в новые складские помещения в июне.