Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Рады сообщить что специалистами фулфилмент оператора «Бета ПРО» была проведена работа по интеграции с одной из самых популярных на сегодняшний день CRM системой «Retail CRM». Тестирование системы было успешно завершено и уже сегодня, интернет магазины, базирующиеся на Retail CRM могут без особого труда воспользоваться услугами фулфилмент оператора Бета ПРО.
Интеграция позволит бизнесменам воспользоваться такими услугами как, фулфилмент, консолидация и предпочтовая подготовка.
В рамках интеграции интернет - магазинам будет доступен следующий функционал:
Синхронизация остатков товара на складе, Загрузка и редактирование новых заказов, расчет стоимости доставки в карточке заказа, обновление статусов заказов, включая отслеживание как производственных статусов, так и статусов служб доставок.
Retail CRM это одна из лидирующих платформ для ведения бизнеса. Совсем недавно разработчики представили новую версию платформы: Retail CRM 6.0. Среди нововведений: Интеллектуальный помощник для получения повторных продаж, новая карточка клиента, массовые рассылки по сегментам, раздел с детальной аналитикой по Email и SMS, фискализация по ФЗ-54 и многое другое. Предыдущая версия системы: 5.0 также продолжает работать. Интеграция со Бета ПРО активна как для последней версии 6.0, так и для более ранней-5.0.