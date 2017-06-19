Фулфилмент - оператор «Бета ПРО» готовая интеграция с «Retail CRM»

14 августа 2017 г.

Рады сообщить что специалистами фулфилмент оператора «Бета ПРО» была проведена работа по интеграции с одной из самых популярных на сегодняшний день CRM системой «Retail CRM». Тестирование системы было успешно завершено и уже сегодня, интернет магазины, базирующиеся на Retail CRM могут без особого труда воспользоваться услугами фулфилмент оператора Бета ПРО.

Интеграция позволит бизнесменам воспользоваться такими услугами как, фулфилмент, консолидация и предпочтовая подготовка.

В рамках интеграции интернет - магазинам будет доступен следующий функционал:

Синхронизация остатков товара на складе, Загрузка и редактирование новых заказов, расчет стоимости доставки в карточке заказа, обновление статусов заказов, включая отслеживание как производственных статусов, так и статусов служб доставок.

Retail CRM это одна из лидирующих платформ для ведения бизнеса. Совсем недавно разработчики представили новую версию платформы: Retail CRM 6.0. Среди нововведений: Интеллектуальный помощник для получения повторных продаж, новая карточка клиента, массовые рассылки по сегментам, раздел с детальной аналитикой по Email и SMS, фискализация по ФЗ-54 и многое другое. Предыдущая версия системы: 5.0 также продолжает работать. Интеграция со Бета ПРО активна как для последней версии 6.0, так и для более ранней-5.0.