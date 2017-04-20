Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Нижний Новгород
Фургон «ГАЗель NEXT» стал победителем ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» в номинации «Фургоны». Победители конкурса были определены электронным голосованием, в котором приняли участие 972 000 человек.
Цельнометаллический фургон «ГАЗель NEXT» второй год подряд стал обладателем ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» в номинации «Фургоны». Автомобили марки ГАЗ уже пятый раз побеждают в этом престижном конкурсе.
Производство фургона «ГАЗель NEXT» стартовало на Горьковском автозаводе осенью 2015 года. В настоящее время автомобиль выпускается в четырех основных модификациях: грузовая (средняя и длинная база) и грузопассажирская (также средняя и длинная база). Автомобили комплектуются тремя типами двигателей: дизельными, бензиновыми и газово-бензиновыми. Основными факторами, которые оказали влияние на предпочтения потребителей, стали сочетание комфорта и функциональности, богатой базовой комплектации с самой низкой ценой в своем классе.
Объем кузова грузового фургона составляет 13,5 куб. м, что на 30% больше, чем у автомобилей «ГАЗель» предыдущего поколения. Специальный люк под пассажирским сиденьем позволяет перевозить длинномерные грузы до 5 м. Задние двери фиксируются в промежуточном положении – под углом 90 градусов и - при полном открытии - на 270 градусов, предоставляя перевозчику свободу действий даже в ограниченном городском пространстве. Модернизированная коробка передач, усиленные рама и задняя подвеска, двухстороння оцинковка металла кузова и кабины обеспечивают высокий уровень комфорта и надежности автомобиля.
Павел Середа, директор дивизиона «Легкие коммерческие и легковые автомобили» «Группы ГАЗ»:
– Фургон «ГАЗель NEXT» – это сильный и конкурентоспособный продукт, который по функциональности, качеству, эргономике не уступает лучшим зарубежным моделям, а по цене дает им хорошую фору. Кроме того, у нас самая богатая базовая комплектация, самая широкая сервисная сеть, лучшая адаптация к российским условиям. На конкурсе у нас были очень сильные конкуренты: новейшие модели ведущих мировых производителей. Очень интересно участвовать в борьбе, когда у тебя такие именитые соперники, и очень приятно, что российские пользователи отдают предпочтение нашему автомобилю.