Фургон «ГАЗель NEXT» стал победителем конкурса «Автомобиль года в России–2017»

2 мая 2017 г.

Нижний Новгород

Фургон «ГАЗель NEXT» стал победителем ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» в номинации «Фургоны». Победители конкурса были определены электронным голосованием, в котором приняли участие 972 000 человек.

Цельнометаллический фургон «ГАЗель NEXT» второй год подряд стал обладателем ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» в номинации «Фургоны». Автомобили марки ГАЗ уже пятый раз побеждают в этом престижном конкурсе.

Производство фургона «ГАЗель NEXT» стартовало на Горьковском автозаводе осенью 2015 года. В настоящее время автомобиль выпускается в четырех основных модификациях: грузовая (средняя и длинная база) и грузопассажирская (также средняя и длинная база). Автомобили комплектуются тремя типами двигателей: дизельными, бензиновыми и газово-бензиновыми. Основными факторами, которые оказали влияние на предпочтения потребителей, стали сочетание комфорта и функциональности, богатой базовой комплектации с самой низкой ценой в своем классе.

Объем кузова грузового фургона составляет 13,5 куб. м, что на 30% больше, чем у автомобилей «ГАЗель» предыдущего поколения. Специальный люк под пассажирским сиденьем позволяет перевозить длинномерные грузы до 5 м. Задние двери фиксируются в промежуточном положении – под углом 90 градусов и - при полном открытии - на 270 градусов, предоставляя перевозчику свободу действий даже в ограниченном городском пространстве. Модернизированная коробка передач, усиленные рама и задняя подвеска, двухстороння оцинковка металла кузова и кабины обеспечивают высокий уровень комфорта и надежности автомобиля.

Павел Середа, директор дивизиона «Легкие коммерческие и легковые автомобили» «Группы ГАЗ»:

– Фургон «ГАЗель NEXT» – это сильный и конкурентоспособный продукт, который по функциональности, качеству, эргономике не уступает лучшим зарубежным моделям, а по цене дает им хорошую фору. Кроме того, у нас самая богатая базовая комплектация, самая широкая сервисная сеть, лучшая адаптация к российским условиям. На конкурсе у нас были очень сильные конкуренты: новейшие модели ведущих мировых производителей. Очень интересно участвовать в борьбе, когда у тебя такие именитые соперники, и очень приятно, что российские пользователи отдают предпочтение нашему автомобилю.