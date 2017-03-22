Газпромбанк Лизинг реализовал крупнейшую сделку года

5 апреля 2017 г.

Екатеринбург

Компания Газпромбанк Лизинг реализовала проект финансового лизинга с одним из лидеров российского рынка железнодорожных грузоперевозок – ООО «УГМК-Транс». В рамках подписанного договора клиенту будет поставлено 2 000 новых полувагонов модели 12-1293, общая стоимость контракта превышает 7,7 млрд руб. Это крупнейшая сделка, осуществленная на сегодняшний день компанией Газпромбанк Лизинг в 2017 году.

Приобретение новых полувагонов проведено в рамках масштабной программы модернизации существующего парка ООО «УГМК-Транс». Компания планирует повысить эффективность железнодорожных грузоперевозок угля, железорудного сырья и черных металлов предприятий ОАО «УГМК» включая перевозки угольной продукции ОАО «УК Кузбассразрезуголь».

Договор лизинга был заключен сроком на 10 лет. Финансирование сделки осуществлялось при поддержке Филиала АО «Газпромбанк» в г. Екатеринбург.

По словам генерального директора ООО «УГМК-Транс» Владимира Тарасенко, данный проект стал крупнейшим обновлением производственных фондов компании с помощью инструментов финансового лизинга. Однако стороны не намерены останавливаться на достигнутом и планируют расширять сотрудничество в будущем.

«Работая над такими сложноструктурированными проектами, мы всегда очень тщательно анализируем бизнес клиента, изучаем его бизнес-модель и текущие задачи. Зачастую это позволяет нам быть намного гибче наших коллег из других лизинговых компаний и предлагать клиенту именно те условия, которые оптимально ему подходят. Особенно это касается железнодорожной отрасли, в которой за годы работы нами был накоплен колоссальный опыт и экспертиза», – отметил генеральный директор АО «Газпромбанк Лизинг» Максим Агаджанов.

Напомним, что компания Газпромбанк Лизинг является одним из лидеров в сегменте лизинга железнодорожной техники. По итогам 2016 года в совокупном лизинговом портфеле ее объем превысил ХХ млрд руб.