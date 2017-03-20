GEFCO расширяет присутствие на российском рынке услуг хранения и грузовой переработки

27 марта 2017 г.

В первом квартале 2017 года департамент складской логистики GEFCO в России запустил операции на грузовом терминале станции Барабинск Западно-Сибирской железной дороги. Компания будет оказывать услуги хранения и грузовой переработки в тесном сотрудничестве с подразделениями ОАО «РЖД».

Это очередной проект, реализованный в рамках расширения опыта и компетенций GEFCO в сфере услуг по хранению и грузовой переработке. Впервые оператор начал оказывать терминальные услуги на территории России в 2015 году, на площадке в городе Ноябрьск. Успешно реализованный совместный проект Дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» и GEFCO открыл для клиентов компании новые возможности по управлению грузовыми потоками и упростил доступ к инфраструктуре холдинга РЖД. В ближайшее время GEFCO планирует расширение присутствия и в других регионах России.

Грузовой терминал будет работать в круглосуточном режиме, обеспечивая оборот продукции более 30 тыс. тонн за 4 месяца, обусловленный сезонностью работ клиента. В перечень обрабатываемых грузов входит трубная продукция, генераторы, трансформаторы, подстанции, бытовки, а также весь ассортимент спецодежды и инвентаря, который необходим при работе на месторождениях.

«С ноября по февраль ведется наиболее активная работа по приемке и отгрузке грузов, так как открывается сезон перевозок по зимникам. Работа будет вестись в бесперебойном режиме, 24 часа в сутки. Сейчас, поскольку основной период завоза пройден, активность не столь велика. Тем не менее, в последние выходные февраля было отгружено около 26 единиц транспорта, причем на загрузку 1 единицы требуется всего 30 минут. Такая скорость была достигнута за счёт четкого планирования размещения грузов, продуманного процесса отгрузки и профессионализма работников площадки», – поясняет Андрей Павловец, Руководитель направления развития терминальной сети компании GEFCO.

GEFCO инвестирует в инфраструктуру площадки: разработан проект по зонированию основных мест хранения, ограждению и благоустройству. Организована охрана территории, планируется также установка системы видеонаблюдения и системы контроля веса транспорта на въезде и выезде с площадки.

GEFCO Terminal – комплексный продукт по предоставлению терминально-складских услуг, включающий в себя обработку, хранение и организацию транспортировки грузов. GEFCO предлагает своим клиентам более 100 площадок, которые модернизируются и адаптируются под задачи и требования клиента.