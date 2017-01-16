GEFCO выходит на рынок логистики для предприятий лесопромышленнной отрасли

15 февраля 2017 г.

Россия

В январе 2017 года командой GEFCO был запущен комплексный проект по логистическому сопровождению экспортного контракта на поставку шпона в Японию.

Мультимодальное решение включало в себя подачу порожних контейнеров на склад клиента автомобильным транспортом в г. Амурск, доставку груза до контейнерного терминала в Комсомольске-на-Амуре, отправку железнодорожных платформ до порта Владивосток, разгрузку контейнеров, накопление судовых партий и фрахтование судна в Японию.

Одним из важных этапов этого мультимодального решения являлась организация контейнерного поезда. Первый поезд, полностью сформированный командой GEFCO совместно с подразделениями Холдинга РЖД на железнодорожной станции Комсомольск-на-Амуре, прибыл 23 января в 23:26 на станцию Мыс-Чуркин Дальневосточной железной дороги (порт Владивосток).

Длина поезда составила 800 метров, а общая протяженность маршрута – 1 163 км. Доставка груза в пункт назначения заняла всего 50 часов. Таким образом, перевозка была осуществлена на 35% быстрее, чем при стандартной отправке. Впервые контейнерный поезд был сформирован на инфраструктуре станции Комсомольск-на-Амуре и Комсомольской дистанции погрузо-разгрузочных работ (структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом).

«Каждый этап, начиная от вывоза автомобильным транспортом из Амурска и заканчивая фрахтованием чартерного судна в порту и погрузочно-разгрузочными работами, был реализован благодаря объединению сил четырех подразделений Холдинга РЖД ради нужд клиента, – комментирует Дмитрий Вербов, руководитель департамента железнодорожной логистики GEFCO Россия. – Это совершенно иная дополнительная ценность наших услуг для клиента и иная схема работы команды GEFCO».

Данный проект стал эффективным решением вопроса об увеличении скорости доставки грузов лесопромышленных предприятий до морских портов Дальнего Востока. При дальнейшем совершенствовании этой технологии такой способ доставки грузов может снизить стоимость перевозок по этому направлению даже в условиях увеличения объёмов работы.

Работа всего Холдинга РЖД, организованная командой GEFCO совместно с Дальневосточной дирекцией управления движением, Территориальным центром фирменного транспортного обслуживания, Дирекцией по управлению терминально-складским комплексом и ПАО «Трансконтейнер», позволила успешно внедрить новую логистическую схему для одного из крупнейших лесопромышленных холдингов Дальнего Востока.