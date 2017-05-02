GEFCO запустила новый мультимодальный сервис из Европы в Китай

12 мая 2017 г.

Рига, 12 мая 2017. Транспортно-логистическая компания GEFCO в сотрудничестве с ПАО «Трансконтейнер» и другими промышленными партнерами запустила новый маршрут для мультимодальных перевозок из Германии в Китай через порт Рига (Латвия) в Балтийском регионе. Первый поезд с 52 контейнерами (40’) был отправлен из Риги в Китай 10 мая.

Железнодорожные перевозки между Европой и Азией сегодня как никогда актуальны. Данное направление активно развивается, и эта тенденция сохранится, особенно учитывая тот факт, что Китай строит новые линии и терминалы и вкладывает значительные средства в развитие и продвижение данного сервиса, который реорганизует евразийскую сеть поставок.

Европу и Азию часто рассматривают как один материк под названием Евразия. Огромное разнообразие климатических зон и ландшафтов, протянувшихся от Западной Европы до Восточного Китая, столетиями были природными барьерами, не подпускавшими захватчиков, но, в то же время, создали возможности для процветания торговых путей, столь же древних, как и сама торговля.

В условиях роста торговли между Европой и Китаем развивается и рынок железнодорожных контейнерных перевозок. GEFCO постоянно разрабатывает новые конкурентоспособные решения, которые нацелены на удовлетворение потребностей клиентов и поддерживают развитие их бизнеса.

Перевозки железнодорожным транспортом являются одними из самых надежных, а новое решение с транзитом через Ригу позволит обеспечить высокое качество сервиса в срок от 14 до 16 дней, сочетая разные виды транспорта и услуг – баржи, фидеры, железнодорожные перевозки, таможенное оформление, доставка в пункт назначения.

GEFCO обеспечивает управление и координацию проекта, успешная реализация которого стала возможной благодаря тесному сотрудничеству и вкладу каждого из участников. Контейнеры для погрузки в Германии и железнодорожное оборудование в Риге были предоставлены ПАО «Трансконтейнер». Представительство GEFCO в Странах Балтии обеспечивает морскую перевозку и транспортно-экспедиционное обслуживание в Риге для транспортировки грузов в Китай.

В течение прошлого года и в начале 2017 года было организовано значительное число дипломатических встреч между латвийскими и китайскими официальными представителями с целью развития сотрудничества между двумя этими странами. Проект получил поддержку компаний «Латвийские железные дороги» (ЛЖД) и «Российские железные дороги» (РЖД), оказавших поддержку в запуске нового контейнерного сервиса из Риги в Китай.

Новое решение предполагает наличие единого контактного центра и операционный контроль от пункта отправки до пункта прибытия, гарантированное снабжение контейнерами для погрузки в Европе, плановые и фиксированные сроки перевозки, информационную открытость, отслеживание груза в реальном времени, а также мониторинг его сохранности:

«Решения с использованием “Шёлкового пути” становятся все более значимыми в логистике между Китаем и Европой. Клиенты находятся в поисках возможностей по сокращению транзитного времени при сохранении высокого качества сервиса. Перевалочный порт в Риге является альтернативным маршрутом в направлении Китая с использованием железных дорог, и мы считаем, что, запустив данный сервис и доказав преимущества и конкурентоспособность нового решения, мы сможем осуществлять его на ежедневной основе не только для перевозки грузов в Китай, но и из Китая в Европу», – говорит г-н Мартинас Керсис, генеральный директор GEFCO в Странах Балтии.