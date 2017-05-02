GEFCO запустила новый мультимодальный сервис из Европы в Китай через перевалочный пункт в Риге

22 мая 2017 г.

Транспортно-логистическая компания GEFCO в сотрудничестве с ПАО «Трансконтейнер» и другими промышленными партнерами запустила новый маршрут для мультимодальных перевозок из Германии в Китай через порт Рига (Латвия) в Балтийском регионе. Первый поезд с 52 контейнерами (40’) был отправлен из Риги в Китай 10 мая. «Решения с использованием “Шёлкового пути” становятся все более значимыми в логистике между Китаем и Европой. Клиенты находятся в поисках возможностей по сокращению транзитного времени при сохранении высокого качества сервиса. Перевалочный порт в Риге является альтернативным маршрутом в направлении Китая с использованием железных дорог, и мы считаем, что, запустив данный сервис и доказав преимущества и конкурентоспособность нового решения, мы сможем осуществлять его на ежедневной основе не только для перевозки грузов в Китай, но и из Китая в Европу», – говорит г-н Мартинас Керсис, генеральный директор GEFCO в Странах Балтии.