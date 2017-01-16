ГК «Деловые Линии» наращивает мощности информационного обслуживания клиентов

8 февраля 2017 г.

Группа компаний «Деловые Линии», ведущий транспортно-логистический оператор России, увеличила количество активных пользователей контакт-центра благодаря установке программного обеспечения компании Cisco, мирового лидера в области информационных технологий.

В ГК «Деловые Линии» в течение восьми лет, с 2009 года, было создано 5 контакт-центров: Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Омск и Астрахань. Открытие такого подразделения — весьма актуальный вопрос для логистических компаний. Он является мощным инструментом для осуществления оперативного информирования клиентов, и, соответственно, помогает повысить их лояльность. Клиентоориентированность — это приоритетное направление ГК «Деловые Линии», а современные контакт-центры создаются, в первую очередь, для того, чтобы заказчику было удобно и легко взаимодействовать с компанией.

При выборе партнера для организации работы контакт-центров, в первую очередь, обращали внимание на технические возможности программного обеспечения. Поставщиком стала компания Cisco, которая смогла предложить решения для многих нестандартных задач, осуществить бесшовную интеграцию новых систем с уже имеющимся оборудованием, используемым в «Деловых Линиях».

С помощью предоставленных технологий, применяя правила маршрутизации вызовов и эффективные средства компьютерно-телефонной интеграции, стало возможно не только увеличить количество обработанных вызовов, но и повысить качество обслуживания за счет осуществления записи телефонных разговоров. Внедренные решения позволяют оперативно обработать запросы клиентов и облегчают разрешение конфликтных ситуаций. В рамках проекта особое внимание было уделено качеству работы специалистов, т.к. от их профессионального подхода зачастую зависит долгосрочность сотрудничества клиента с компанией.

Контакт-центр «Деловых Линий» позволяет создать эффективную коммуникацию с клиентами, в которой важную роль играет скорость обслуживания. Заказчик в режиме доступности 24/7 оперативно получает информацию об услугах, может сделать заявку на перевозку, оставить рекламацию. Операторы работают не только с входящими звонками, но и с исходящими. Каждый сотрудник контакт-центра за рабочий день обрабатывает до 200 обращений.

«За 8 лет плодотворного сотрудничества компания Cisco продемонстрировала свои отличительные черты — надежность и масштабируемость решений, что позволяет создать единую сеть контакт-центра в разных городах. Мы рассматриваем новые технологии, которые планируем ввести, через призму повышения эффективности обслуживания клиента. Без возможности приема и грамотного распределения звонков мы бы не смогли оперативно консультировать клиентов и отслеживать качество нашей работы», — говорит директор управления по коммерческой деятельности ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.

«Вступая в эпоху цифровизации, Cisco уделяет особое внимание эффективности и оперативности коммуникаций, помогая заказчикам модернизировать бизнес-модели, совершенствовать взаимодействие с клиентами, повышая прибыльность предприятия. Мы благодарим ГК «Деловые Линии» за доверие и готовность внедрять передовые решения, тем самым способствуя развитию отрасли в целом», — отмечает менеджер по работе с заказчиками Роман Атаманов.