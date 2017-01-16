С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Группа компаний «Деловые Линии», ведущий транспортно-логистический оператор России, увеличила количество активных пользователей контакт-центра благодаря установке программного обеспечения компании Cisco, мирового лидера в области информационных технологий.
В ГК «Деловые Линии» в течение восьми лет, с 2009 года, было создано 5 контакт-центров: Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Омск и Астрахань. Открытие такого подразделения — весьма актуальный вопрос для логистических компаний. Он является мощным инструментом для осуществления оперативного информирования клиентов, и, соответственно, помогает повысить их лояльность. Клиентоориентированность — это приоритетное направление ГК «Деловые Линии», а современные контакт-центры создаются, в первую очередь, для того, чтобы заказчику было удобно и легко взаимодействовать с компанией.
При выборе партнера для организации работы контакт-центров, в первую очередь, обращали внимание на технические возможности программного обеспечения. Поставщиком стала компания Cisco, которая смогла предложить решения для многих нестандартных задач, осуществить бесшовную интеграцию новых систем с уже имеющимся оборудованием, используемым в «Деловых Линиях».
С помощью предоставленных технологий, применяя правила маршрутизации вызовов и эффективные средства компьютерно-телефонной интеграции, стало возможно не только увеличить количество обработанных вызовов, но и повысить качество обслуживания за счет осуществления записи телефонных разговоров. Внедренные решения позволяют оперативно обработать запросы клиентов и облегчают разрешение конфликтных ситуаций. В рамках проекта особое внимание было уделено качеству работы специалистов, т.к. от их профессионального подхода зачастую зависит долгосрочность сотрудничества клиента с компанией.
Контакт-центр «Деловых Линий» позволяет создать эффективную коммуникацию с клиентами, в которой важную роль играет скорость обслуживания. Заказчик в режиме доступности 24/7 оперативно получает информацию об услугах, может сделать заявку на перевозку, оставить рекламацию. Операторы работают не только с входящими звонками, но и с исходящими. Каждый сотрудник контакт-центра за рабочий день обрабатывает до 200 обращений.
«За 8 лет плодотворного сотрудничества компания Cisco продемонстрировала свои отличительные черты — надежность и масштабируемость решений, что позволяет создать единую сеть контакт-центра в разных городах. Мы рассматриваем новые технологии, которые планируем ввести, через призму повышения эффективности обслуживания клиента. Без возможности приема и грамотного распределения звонков мы бы не смогли оперативно консультировать клиентов и отслеживать качество нашей работы», — говорит директор управления по коммерческой деятельности ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.
«Вступая в эпоху цифровизации, Cisco уделяет особое внимание эффективности и оперативности коммуникаций, помогая заказчикам модернизировать бизнес-модели, совершенствовать взаимодействие с клиентами, повышая прибыльность предприятия. Мы благодарим ГК «Деловые Линии» за доверие и готовность внедрять передовые решения, тем самым способствуя развитию отрасли в целом», — отмечает менеджер по работе с заказчиками Роман Атаманов.