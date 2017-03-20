ГК «Деловые Линии» приобрела 400 малотоннажных автомобилей у «Группы ГАЗ»

29 марта 2017 г.

Автомобильный парк ГК «Деловые Линии» пополнился новыми фургонами холдинга «Группа ГАЗ», входящего в состав одной из крупнейших диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент».

В начале 2017 года было приобретено 350 автомобилей «ГАЗель Next» грузоподъемностью 990 кг и 50 «ГАЗон Next» грузоподъемностью 4,5 т. Для перевозки транспортной компанией различных типов грузов «Группа ГАЗ» изготовила автомобили с разными типами кузовов: изотермические и цельнометаллические фургоны, а также «европлатформы».

Во всех машинах установление GPS-трекеры для спутникового контроля за автомобилями, а грузовики «ГАЗон Next» также оснащены тахографами, позволяющими контролировать режим работы и отдыха водителей. Новые машины предназначены для оказания услуг автодоставки по городам РФ и области, а также перевозки груза отдельной машиной под одного клиента.

«Группа ГАЗ» в течение двух лет взаимовыгодного сотрудничества поставила ГК «Деловые Линии» более 750 автомобилей разной грузоподъемности и модификации.

«Мы заметили, что уровень автомобилей марки ГАЗ не уступает зарубежным аналогам, а стоимость владения значительно ниже. У нас не возникает проблем с обслуживанием техники благодаря развитой дилерской сети на всей территории России», — рассказывает директор департамента автодоставки ГК «Деловые Линии» Дмитрий Куликов.

«Деловые Линии» – одна из ведущих компаний в сфере транспортно-логистических услуг, и для нее особенно важна эффективная и бесперебойная работа техники во время доставки грузов по всей территории России. Выбор таким крупным перевозчиком машин марки ГАЗ подтверждает не только высокую функциональность и надежность автомобилей поколения NEXT, но и эффективную работы фирменной сети сервисного обслуживания», — говорит Олег Марков, директор по реализации и маркетингу дивизиона «Легкие коммерческие и легковые автомобили» «Группы ГАЗ».