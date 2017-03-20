ГК «Деловые Линии» приобрела 50 рефрижераторов

27 марта 2017 г.

Транспортно-логистическая компания «Деловые Линии» увеличивает влияние в сегменте температурных перевозок.

Парк оператора пополнился 50 тягачами Mercedes-BenzActros 1844LS и рефрижераторными полуприцепами SchmitzCargobull с холодильными установками Carrier (модель VECTOR 1550). Прицепы оснащены автономными датчиками, которые передают информацию о режиме перевозки.

Сегодня грузовики Mercedes-Benz составляют 65% от всех магистральных тягачей в распоряжении компании. По данным производителя, ГК «Деловые Линии» — крупнейший потребитель техники немецкого бренда среди грузоперевозчиков и лидер по размеру собственного автопарка тягачей в России.

В автопарке предприятия насчитывается более 50% полуприцепов марки SchmitzCargobull. Техника концерна позволила ГК «Деловые Линии» существенно снизить эксплуатационные расходы, что способствовало решению о покупке новой партии.

«Оценив, что сегмент температурных перевозок имеет значительный потенциал роста, мы увеличили собственный автопарк, чтобы предоставлять клиентам высокий уровень сервиса, учитывая особенности такой перевозки. Мы выбрали большегрузы марки Mercedes-Benz, опираясь на такие критерии, как: качество, безотказность, удобство обслуживания и низкие эксплуатационные затраты», — говорит директор управления по коммерческой деятельности ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.

«ГК «Деловые Линии» — надежный партнер ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС». Наше сотрудничество — это важный этап для продвижения грузовиков марки Mercedes-Benz на российском рынке транспортно-логистических услуг. Мы выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и рост присутствия большегрузов Mercedes-Benz в парке ГК «Деловые Линии», — прокомментировал Хайко Шульце, генеральный директор ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС».

«Немецкий производитель прицепной техники Schmitz Cargobull и ГК «Деловые Линии» были и остаются надежными деловыми партнерами. С 2010 по 2016 год для компании было отгружено около 1000 единиц прицепной техники Schmitz Cargobull. 50 рефрижераторных полуприцепов, отгруженные «Деловым Линиям» в феврале 2017 года, полностью адаптированы под специфику перевозки охлажденных грузов в заданном температурном режиме. Мы идем в ногу с прогрессом и стремимся, чтобы перевозки с помощью наших полуприцепов оставались стабильными и отвечали эффективной системе логистики компании «Деловые Линии», — рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Schmitz Cargobull Сергей Поштарук.