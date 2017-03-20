ГК «Деловые Линии» ускорила доставку грузов за счет оптимизации складских процессов

23 марта 2017 г.

Транспортно-логистическая компания «Деловые Линии» внедрила автоматизированную систему обработки грузов, которая ускоряет их доставку.

Новый принцип работы позволяет обрабатывать товары клиентов с гибкой настройкой приоритетов и рациональным распределением ресурсов.

Во время оформления груза приемосдатчик отмечает его основные параметры: направление доставки, характер и категорию для загрузки («верх», «низ», «негабарит вверх», «негабарит низ»). Расстановщик сканирует накладную и размещает товары в соответствии с указанной информацией. Также данные учитываются при загрузке машины.

Внедрение системы позволило ГК «Деловые Линии» оптимизировать площадь склада, сократить время загрузки машин и упростить просчет возможности дозагрузки машины в других подразделениях компании по пути следования.

«До конца 2017 года новый принцип работы будет введен во всех терминалах компании «Деловые Линии». Кроме очевидной выгоды в ускорении доставки, данная система снижает риск порчи грузов. Оптимизация позволяет исключить человеческий фактор, из-за которого возможны ошибки при загрузке машины или задержки товаров на складах свыше обозначенного срока», — говорит директор управления по коммерческой деятельности ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.