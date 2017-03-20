21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
Группа компаний «Дело» – крупнейший частный транспортно-логистический холдинг Юга России и один из лидеров транспортной отрасли страны. Компании Группы предоставляют полный комплекс услуг по перевалке грузов в порту Новороссийск, организации железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, экспедированию, таможенному оформлению экспортно-импортных грузов по России и странам СНГ.
Транспортно-логистическая компания «Деловые Линии» внедрила автоматизированную систему обработки грузов, которая ускоряет их доставку.
Новый принцип работы позволяет обрабатывать товары клиентов с гибкой настройкой приоритетов и рациональным распределением ресурсов.
Во время оформления груза приемосдатчик отмечает его основные параметры: направление доставки, характер и категорию для загрузки («верх», «низ», «негабарит вверх», «негабарит низ»). Расстановщик сканирует накладную и размещает товары в соответствии с указанной информацией. Также данные учитываются при загрузке машины.
Внедрение системы позволило ГК «Деловые Линии» оптимизировать площадь склада, сократить время загрузки машин и упростить просчет возможности дозагрузки машины в других подразделениях компании по пути следования.
«До конца 2017 года новый принцип работы будет введен во всех терминалах компании «Деловые Линии». Кроме очевидной выгоды в ускорении доставки, данная система снижает риск порчи грузов. Оптимизация позволяет исключить человеческий фактор, из-за которого возможны ошибки при загрузке машины или задержки товаров на складах свыше обозначенного срока», — говорит директор управления по коммерческой деятельности ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.