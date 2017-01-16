ГК «Деловые Линии» заключила соглашение с ГК «Черкизово»

24 января 2017 г.

ГК «Деловые Линии», ведущий транспортно-логистический оператор России, и Группа «Черкизово», крупнейший производитель мясной продукции, заключили соглашение на перевозку охлажденной и замороженной продукции торгового дома «Петелино».

Согласно условиям соглашения, «Деловые Линии» будут осуществлять регулярную перевозку продукции Группы «Черкизово» с пяти производственных кластеров в Центральной России (из Брянской, Воронежской, Московской, Липецкой и Пензенской областей).

Для этих целей ГК «Деловые Линии» расширяет свой автопарк на 50 тягачей Mercedes-Benz и прицепов-рефрижераторов Schmitz с холодильными установками Carrier (модель VECTOR 1550). Прицепы оснащены автономными датчиками, которые будут передавать информацию о режиме перевозки. В рамках сотрудничества также планируется развитие внутригородской дистрибуции с помощью малотоннажных рефрижераторов, а по мере роста грузооборота — увеличение парка рефрижераторов.

«Мы проанализировали рынок и считаем, что сегмент температурных перевозок имеет значительный потенциал роста. Обладая большим опытом, предоставляя высокий уровень сервиса и учитывая особенность хранения и перевозки продуктов питания, мы готовы обеспечить потребности производителей охлажденной и замороженной продукции во всех звеньях процесса перевозки», — говорит директор управления по коммерческой деятельности ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.

«Группа компаний «Черкизово», крупнейший в стране производитель мясной продукции, тщательно выбирала партнера для перевозки продукции. Мы остановились на ГК «Деловые Линии», потому что компания предложила высокий уровень сервиса, предоставила надежный современный автопарк, продемонстрировала профессиональный подход и гибкость в решении наших задач», — подтвердил руководитель управления транспортной и складской логистики УК Птицеводство группы «Черкизово» Роман Никишин.