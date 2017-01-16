С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
ГК «Деловые Линии», ведущий транспортно-логистический оператор России, и Группа «Черкизово», крупнейший производитель мясной продукции, заключили соглашение на перевозку охлажденной и замороженной продукции торгового дома «Петелино».
Согласно условиям соглашения, «Деловые Линии» будут осуществлять регулярную перевозку продукции Группы «Черкизово» с пяти производственных кластеров в Центральной России (из Брянской, Воронежской, Московской, Липецкой и Пензенской областей).
Для этих целей ГК «Деловые Линии» расширяет свой автопарк на 50 тягачей Mercedes-Benz и прицепов-рефрижераторов Schmitz с холодильными установками Carrier (модель VECTOR 1550). Прицепы оснащены автономными датчиками, которые будут передавать информацию о режиме перевозки. В рамках сотрудничества также планируется развитие внутригородской дистрибуции с помощью малотоннажных рефрижераторов, а по мере роста грузооборота — увеличение парка рефрижераторов.
«Мы проанализировали рынок и считаем, что сегмент температурных перевозок имеет значительный потенциал роста. Обладая большим опытом, предоставляя высокий уровень сервиса и учитывая особенность хранения и перевозки продуктов питания, мы готовы обеспечить потребности производителей охлажденной и замороженной продукции во всех звеньях процесса перевозки», — говорит директор управления по коммерческой деятельности ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.
«Группа компаний «Черкизово», крупнейший в стране производитель мясной продукции, тщательно выбирала партнера для перевозки продукции. Мы остановились на ГК «Деловые Линии», потому что компания предложила высокий уровень сервиса, предоставила надежный современный автопарк, продемонстрировала профессиональный подход и гибкость в решении наших задач», — подтвердил руководитель управления транспортной и складской логистики УК Птицеводство группы «Черкизово» Роман Никишин.