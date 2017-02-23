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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Посещение выставки позволит вашей компании:
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
Архитекторы из Великобритании при участии специалистов РЖД и ГК «КОРТРОС» разработали концепцию реконструкции железнодорожного вокзала в Екатеринбурге.
"Совместно с Дирекцией железнодорожных вокзалов РЖД мы разработали концепцию развития ж/д вокзала в Екатеринбурге. Надеемся, что в ближайшее время мы сможем ее представить широкой общественности. На данный момент концепция находится в стадии обсуждения с РЖД", - заявил генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.
«Речь идет о комплексной реконструкции здания вокзала, которая сможет поднять его на новый уровень. Предварительную концепцию делала международная компания AECOM с привлечением штатных британских архитекторов и проектировщиков», - добавил Станислав Киселев.