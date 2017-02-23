ГК «КОРТРОС» планирует реконструировать железнодорожный вокзал в Екатеринбурге

1 марта 2017 г.

Архитекторы из Великобритании при участии специалистов РЖД и ГК «КОРТРОС» разработали концепцию реконструкции железнодорожного вокзала в Екатеринбурге.

"Совместно с Дирекцией железнодорожных вокзалов РЖД мы разработали концепцию развития ж/д вокзала в Екатеринбурге. Надеемся, что в ближайшее время мы сможем ее представить широкой общественности. На данный момент концепция находится в стадии обсуждения с РЖД", - заявил генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.

«Речь идет о комплексной реконструкции здания вокзала, которая сможет поднять его на новый уровень. Предварительную концепцию делала международная компания AECOM с привлечением штатных британских архитекторов и проектировщиков», - добавил Станислав Киселев.