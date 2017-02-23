ГК "РТЛ Сервис" получила патент на технологию определения местоположения объекта внутри помещения

6 марта 2017 г.

ГК "РТЛ Сервис" получила патент на инновационную и высокоточную технологию определения местоположения объекта внутри помещений и на открытых территориях. Созданием данной разработки занималась сплоченная команда квалифицированных специалистов. Патент был выдан Евразийской патентной организацией (ЕАПО).

Немного о принципе работы запатентованной технологии

В помещении, на открытой площадке или любом другом объекте устанавливается несколько точек доступа, которые в автоматическом режиме одновременно определяют расстояние до тега. Благодаря уникальным аналитическим алгоритмам система по замерам от трёх точек доступа (с учетом силы сигнала, времени его прохождения и других параметров) вычисляет с точностью до 1 метра положение движущегося тега. Следует отметить, что все расчеты выполняются автоматизировано на сервере, а полученные данные для более информативной подачи визуализируются на виртуальной карте объекта.

Какими особенностями обладает данная технология?

В первую очередь запатентованная система локального позиционирования может похвастаться значительно большей эффективностью и точностью определения местоположения в помещениях объектах и на открытых территориях, где применение глобальных навигационных спутниковых систем является невозможным или затруднительным.

При этом благодаря подключению дополнительных модулей и использованию раций с тегами Вы имеете возможность значительно увеличить функциональность данной системы. Так, например, возможна организация качественной и стабильной голосовой связи, а также мониторинга состояния различных объектов. Это современное и продуманное решение, которое предоставляет возможность вывести на новый уровень эффективность работы любого предприятия!