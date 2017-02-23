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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
ГК "РТЛ Сервис" получила патент на инновационную и высокоточную технологию определения местоположения объекта внутри помещений и на открытых территориях. Созданием данной разработки занималась сплоченная команда квалифицированных специалистов. Патент был выдан Евразийской патентной организацией (ЕАПО).
Немного о принципе работы запатентованной технологии
В помещении, на открытой площадке или любом другом объекте устанавливается несколько точек доступа, которые в автоматическом режиме одновременно определяют расстояние до тега. Благодаря уникальным аналитическим алгоритмам система по замерам от трёх точек доступа (с учетом силы сигнала, времени его прохождения и других параметров) вычисляет с точностью до 1 метра положение движущегося тега. Следует отметить, что все расчеты выполняются автоматизировано на сервере, а полученные данные для более информативной подачи визуализируются на виртуальной карте объекта.
Какими особенностями обладает данная технология?
В первую очередь запатентованная система локального позиционирования может похвастаться значительно большей эффективностью и точностью определения местоположения в помещениях объектах и на открытых территориях, где применение глобальных навигационных спутниковых систем является невозможным или затруднительным.
При этом благодаря подключению дополнительных модулей и использованию раций с тегами Вы имеете возможность значительно увеличить функциональность данной системы. Так, например, возможна организация качественной и стабильной голосовой связи, а также мониторинга состояния различных объектов. Это современное и продуманное решение, которое предоставляет возможность вывести на новый уровень эффективность работы любого предприятия!