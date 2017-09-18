Логистика, выступая индикатором всех экономических явлений, происходящих в стране, стремится к оптимизации издержек и повышению эффективности бизнес-процессов. Эта тенденция четко прослеживается в сегменте электронной коммерции, который наиболее активно развивается в настоящее время. По мнению компаний ‒ разработчиков логистических решений, сегодня профессиональное сообщество хочет обладать реальными работающими инструментами эффективного управления логистикой.
«Агентство Маркет Гайд» стало победителем открытого конкурса Департамента спорта и туризма г. Москвы
1 сентября 2017 г. Департамент спорта и туризма г. Москвы объявил об открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг по ежегодному мониторингу туристских и экскурсионных потоков, расходов туристов и экскурсантов на территории города Москвы, оценке туристского потребления.
Заявки на участие в тендере подали ООО «Агентство Маркет Гайд», ООО «Центр региональных социально-экономических исследований», ООО «И-ЭЙДЖ».
Вопросы развития логистических технологий в сферах транспорта, промышленности и бизнеса в последние годы приобрели стратегический характер. Развивается нормативная база в области стандартизации процессов и управления жизненным циклом сложных систем, много внимания уделяется вопросам непрерывности цепей поставок. Российские бизнесмены сегодня сталкиваются с трудностями по загрузке складов и логистических центров, перенаправляя потоки на внутренний рынок, именно поэтому устойчивость и безопасность работы транспортно-логистического комплекса РФ актуальна как никогда.
Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов примет участие в круглом столе «Как сделать русскую Арктику привлекательной для туристов?», который состоится в Санкт-Петербурге 5 декабря в рамках VII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее».
На круглом столе представители субъектов Арктической зоны РФ совместно с Федеральным агентством по туризму обсудят возможности государственной поддержки и продвижения туристических проектов в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)».
По мнению экспертов, арктический туризм может стать драйвером создания новых рабочих мест, развития малого и среднего предпринимательства, отдаленных арктических территорий, источником значительных поступлений в федеральный и региональные бюджеты. Для реализации этого потенциала необходимо решить целый ряд проблем – обеспечить баланс между открытостью арктической территории для иностранных туристов и интересами национальной безопасности, транспортную доступность, развитие инфраструктуры, создание и продвижение туристско-рекреационных кластеров.