Глава Ростуризма и представители регионов обсудят механизмы развития арктического туризма на площадке форума

1 ноября 2017 г.

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов примет участие в круглом столе «Как сделать русскую Арктику привлекательной для туристов?», который состоится в Санкт-Петербурге 5 декабря в рамках VII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

На круглом столе представители субъектов Арктической зоны РФ совместно с Федеральным агентством по туризму обсудят возможности государственной поддержки и продвижения туристических проектов в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)».

По мнению экспертов, арктический туризм может стать драйвером создания новых рабочих мест, развития малого и среднего предпринимательства, отдаленных арктических территорий, источником значительных поступлений в федеральный и региональные бюджеты. Для реализации этого потенциала необходимо решить целый ряд проблем – обеспечить баланс между открытостью арктической территории для иностранных туристов и интересами национальной безопасности, транспортную доступность, развитие инфраструктуры, создание и продвижение туристско-рекреационных кластеров.