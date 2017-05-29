Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
18-19 октября в World Trade Center пройдет крупнейшая в России и Восточной Европе конференция для интернет-магазинов и retail-компаний.
13-я "Электронная торговля-2017" - крупнейшая в России профессиональная конференция в сфере электронной коммерции. Всё необходимое для развития компании собрано в одной точке – всего раз в году! Лучшие практики и стратегии от среднего и крупного бизнеса, о которых раньше не говорили.
Что нельзя пропустить
Масса кейсов, трендов и увлекательных историй. Важно — они никогда не были озвучены ранее. Это отличная возможность узнать коммерческие тайны коллег, открыть для себя новый путь развития и завести много полезных знакомств. Конференция предлагает решение текущих и стратегических задач. Сюда идут за новыми знаниями, общением, практикой, стратегиями на весь год.
Что изменилось с прошлого года
Программу в 2017-м году мы посвятили простым вещам, по иронии, которые не так просты в реализации. Построению единой системы взаимодействия с клиентом на всех этапах, лучшим кейсам и методикам внедрения таких систем и их составляющих. Доставляйте клиентам удовольствие в «мелочах», из которых состоит процесс покупки!
Спикеры 2017
Александр Коровин, Сооснователь Qlean. Секция «Менеджмент: мой самый ценный навык за год»;
Поль Кривеану, Директор по маркетингу Утконос. Секция «Коммуникации и маркетинг в мобильном мире»;
Андрей Лукашевич, Генеральный директор Delivery Club. Секция «Инновации в логистике и доставке. Кейсы внедрения»;
Сергей Дунаев, Зам. Генерального директора ЗАО "Чип и Дип." Секция «И все-таки, трансграничность»;
И ещё 90 кейсов от первых лиц и руководителей интернет-магазинов.
Смотрите на сайте подробную программу Конференции.