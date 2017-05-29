Главные стратегии и методики развития в Интернет-торговле на ЭТ-2017

19 июля 2017 г.

18-19 октября в World Trade Center пройдет крупнейшая в России и Восточной Европе конференция для интернет-магазинов и retail-компаний.

13-я "Электронная торговля-2017" - крупнейшая в России профессиональная конференция в сфере электронной коммерции. Всё необходимое для развития компании собрано в одной точке – всего раз в году! Лучшие практики и стратегии от среднего и крупного бизнеса, о которых раньше не говорили.

Что нельзя пропустить

Масса кейсов, трендов и увлекательных историй. Важно — они никогда не были озвучены ранее. Это отличная возможность узнать коммерческие тайны коллег, открыть для себя новый путь развития и завести много полезных знакомств. Конференция предлагает решение текущих и стратегических задач. Сюда идут за новыми знаниями, общением, практикой, стратегиями на весь год.

Что изменилось с прошлого года

Программу в 2017-м году мы посвятили простым вещам, по иронии, которые не так просты в реализации. Построению единой системы взаимодействия с клиентом на всех этапах, лучшим кейсам и методикам внедрения таких систем и их составляющих. Доставляйте клиентам удовольствие в «мелочах», из которых состоит процесс покупки!

Спикеры 2017

Александр Коровин, Сооснователь Qlean. Секция «Менеджмент: мой самый ценный навык за год»;

Поль Кривеану, Директор по маркетингу Утконос. Секция «Коммуникации и маркетинг в мобильном мире»;

Андрей Лукашевич, Генеральный директор Delivery Club. Секция «Инновации в логистике и доставке. Кейсы внедрения»;

Сергей Дунаев, Зам. Генерального директора ЗАО "Чип и Дип." Секция «И все-таки, трансграничность»;

И ещё 90 кейсов от первых лиц и руководителей интернет-магазинов.

Смотрите на сайте подробную программу Конференции.