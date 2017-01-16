С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
27 января 2017 года, Москва - РЖД первой среди железнодорожных компаний СНГ получила сертификат Центра экспертизы SAP (Customer Center of Expertise) за систематизацию процессов ИТ-поддержки SAP и обеспечение стабильной работы сложного ИТ-ландшафта компании.
Сертификация включила в себя проверку четырех блоков. Помимо качества информационного взаимодействия, анализ прошел еще и коммуникационный блок. Он позволяет Центру компетенций РЖД быть в курсе того, что происходит в разных филиалах компании. Кроме того, для получения сертификата важно, чтобы специалисты Центра обеспечили максимальное использование стандартов SAP, а также стабильную эксплуатацию систем.
Анализ позволил выявить и устранить отклонения в процессе сопровождения работы ИТ-систем в РЖД, увеличить скорость обработки и решения запросов клиентов, что дало повышение удовлетворённости конечных пользователей – сотрудников компании.
«Мы запланировали переход на сервисную модель ИТ. Для этого нам необходимо было стандартизировать процессы, связанные с поддержкой решений SAP, и обеспечить стабильную работу сложного комплексного ИТ-ландшафта, - отметил Евгений Чаркин, ИТ-директор РЖД. – Для нас очень важно, что SAP оценил и подтвердил эффективность нашего подхода к ИТ-поддержке и качество обслуживания клиентов».
«Теперь Главный вычислительный центр РЖД официально сертифицирован как Центр экспертизы клиента, - подчеркнул Андрей Блинов, директор по поддержке SAP СНГ. – Более того, РЖД получила сертификат Центра экспертизы SAP первой среди железнодорожных компаний СНГ».