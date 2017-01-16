Главный вычислительный центр РЖД получил сертификат центра экспертизы SAP

27 января 2017 г.

27 января 2017 года, Москва - РЖД первой среди железнодорожных компаний СНГ получила сертификат Центра экспертизы SAP (Customer Center of Expertise) за систематизацию процессов ИТ-поддержки SAP и обеспечение стабильной работы сложного ИТ-ландшафта компании.

Сертификация включила в себя проверку четырех блоков. Помимо качества информационного взаимодействия, анализ прошел еще и коммуникационный блок. Он позволяет Центру компетенций РЖД быть в курсе того, что происходит в разных филиалах компании. Кроме того, для получения сертификата важно, чтобы специалисты Центра обеспечили максимальное использование стандартов SAP, а также стабильную эксплуатацию систем.

Анализ позволил выявить и устранить отклонения в процессе сопровождения работы ИТ-систем в РЖД, увеличить скорость обработки и решения запросов клиентов, что дало повышение удовлетворённости конечных пользователей – сотрудников компании.

«Мы запланировали переход на сервисную модель ИТ. Для этого нам необходимо было стандартизировать процессы, связанные с поддержкой решений SAP, и обеспечить стабильную работу сложного комплексного ИТ-ландшафта, - отметил Евгений Чаркин, ИТ-директор РЖД. – Для нас очень важно, что SAP оценил и подтвердил эффективность нашего подхода к ИТ-поддержке и качество обслуживания клиентов».

«Теперь Главный вычислительный центр РЖД официально сертифицирован как Центр экспертизы клиента, - подчеркнул Андрей Блинов, директор по поддержке SAP СНГ. – Более того, РЖД получила сертификат Центра экспертизы SAP первой среди железнодорожных компаний СНГ».