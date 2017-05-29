Глобальный объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости в 1-м полугодии 2017 года достиг 289 млрд долларов

13 июля 2017 г.

Сектор по-прежнему привлекает инвесторов на фоне циклически низких доходностей

ЧИКАГО, ЛОНДОН, СИНГАПУР

По оценке аналитиков компании JLL, во 2-м квартале 2017 года объем инвестиционных сделок на мировом рынке недвижимости составил 150 млрд долл. Данный результат всего на 2% ниже показателя апреля-июня прошлого года, но на 18% превышает среднее значение аналогичных периодов за последние 10 лет. Общий объем транзакций в 1-м полугодии достиг 289 млрд долл., что сопоставимо с результатом января-июня 2016 года.

Активность инвесторов сохраняется на достаточно высоком уровне, несмотря на обстановку глобальной политической неопределенности.

«Итоги президентских выборов во Франции развеяли опасения относительно будущего Европейского Союза, однако геополитика будет существенно влиять на состояние рынка до конца текущего года, – отмечает Дэвид Грин-Морган, директор отдела исследований мировых финансовых рынков и инвестиций компании JLL. – Продолжающийся процесс Brexit вместе с ростом напряжения между США и странами-союзниками дают инвесторам поводы для беспокойства. В то же время Федеральный резерв и Европейский центральный банк анонсировали постепенную нормализацию денежной политики, что несомненно повлияет на будущие инвестиционные решения».

«Эти сложности не оказывают влияния на интерес международных инвесторов к коммерческой недвижимости, несмотря на циклически низкие ставки капитализации. Мы ожидаем роста арендных ставок и цен на недвижимость до конца года и сохраняем прогноз объема инвестиционных сделок в 2017 году на уровне 650 млрд долл., что сопоставимо с прошлогодним результатом», - добавляет Дэвид Грин-Морган.

Результаты по регионам

Азиатско-Тихоокеанский регион

После затишья в начале года во 2-м квартале объем сделок в Азиатско-Тихоокеанском регионе достиг рекордного для этого периода уровня – 29 млрд долл. (рост на 4% по сравнению с 1-м кварталом). В результате полугодовой показатель увеличился на 2% к аналогичному периоду 2016 года.

На фоне других стран региона выделяется Китай: объем инвестиций в местный рынок недвижимости за 2-й квартал достиг 8,1 млрд долл., что привело к 24%-му росту в целом за полугодие. Динамика рынка Японии во 2-м квартале была слабой (рост всего на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года), но, благодаря высокому результату начала года, за первые шесть месяцев зафиксировано увеличение на 10%. В Сингапуре наблюдается обратная ситуация: тот же 10%-й рост за полугодие обусловил сильный 2-й квартал (3,7 млрд долл. инвестиций). В Австралии 2-й квартал на 92% превысил неутешительный результат первых месяцев года, но в целом за полугодие объем сделок сократился на 10%.

Европейский регион

Благодаря высокому результату 2-го квартала – 57 млрд долл., объем инвестиционных сделок в Европе в 1-м полугодии увеличился на 5% по сравнению с прошлым годом.

В европейском регионе лидирует Германия, где объем инвестиций за 1-е полугодие увеличился на 38% и стал вторым по величине за всю историю рынка. В Нидерландах был зарегистрирован третий по величине объем инвестиций за 1-е полугодие (6,5 млрд долл.), а рост в годовом выражении составил 48%. Рост инвестиций в России (37%), Швеции (28%) и Испании (25%) был скорректирован снижением во Франции (-22%), Финляндии (-25%) и Польше (-20%). Политическая ситуация не повлияла на рынок Великобритании, где был зарегистрирован рост на 10% в локальной валюте.

Северная и Южная Америка

Единственным регионом, показавшим отрицательную динамику по итогам 1-го полугодия, стали Северная и Южная Америка. Здесь объем инвестиций во 2-м квартале составил 64 млрд долл., вследствие чего результат за полугодие оказался на 6% хуже показателя 2016 года и составил 122 млрд долл.

В США объем сделок в январе-июне снизился на 10% - до 110 млрд долл., однако показатели остальных стран региона превысили уровень 1-го полугодия 2016 года.