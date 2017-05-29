Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
-Третье место в мировом рейтинге занял Нью-Йорк (Мидтаун) -
- Москва входит в топ 50 самых дорогих офисов в мире –
Лос-Анджелес - Москва, 26 июня 2017 года – Согласно результатам ежегодного исследования Global Prime Office Occupancy Costs («Мировые ставки аренды на офисную недвижимость»), проводимого международным отделом исследований CBRE, ведущей международной консалтинговой компании в области недвижимости, Гонконг (центр) и лондонский Уэст-Энд вновь возглавили мировой рейтинг стоимости аренды офисной недвижимости.
Гонконг (центр) и лондонский Уэст-Энд остаются двумя самыми дорогими в мире рынками офисной недвижимости. Рейтинг самых дорогих городов возглавил Гонконг (центр) с общей стоимостью аренды 303 доллара США за кв. фут в год. За ним следуют лондонский Уэст-Энд (214 долларов США за кв. фут), нью–йоркский Мидтаун (203 доллара США за кв. фут), Западный Коулун в Гонконге (190 долларов США за кв. фут) и Пекин (Центральный деловой район) - (183 доллара США за кв. фут).
«Топ-10 мирового рейтинга свидетельствует о сохраняющейся способности ключевых городов мира привлекать и удерживать платежеспособных арендаторов», - прокомментировал Ричард Баркхэм, главный экономист CBRE.
Стоимость аренды, состоящая из арендной платы, местных налогов и коммунальных расходов, выросла по всему миру в годовом исчислении на 1,9%, на 3,6% в Северной и Южной Америке, на 0,8% в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки и на 1,2% в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Максимальный на мировом рынке прирост стоимости аренды зафиксирован в Дурбане (ЮАР); при этом в Европе самые быстрые темпы роста наблюдались в Стокгольме (Швеция), а также в Пальма-де-Майорке (Испания), Белфасте (Великобритания) и Амстердаме (Нидерланды). В Азиатско-Тихоокеанском регионе наибольший прирост стоимости аренды отмечен в китайском Шанхае (Пуси), за которым следуют Гуанчжоу, Бангалор и Шанхай (Пудун). В Северной и Южной Америке в целом наибольший прирост показал Буэнос-Айрес, в то время как на рынке США наибольшее увеличение стоимости аренды отмечено в Денвере (пригороды), Хьюстоне (пригороды) и Нью-Йорке (Южный Мидтаун).
CBRE отслеживает стоимость аренды премиальной офисной недвижимости в 121 городе мира. Из 50 «самых дорогих» рынков, 21 находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 16 - в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки и 13 – в Северной и Южной Америке.
Европа, Ближний Восток и Африка
В регионе Европы, Ближнего Востока и Африки наибольший прирост общей стоимости аренды наблюдался в Дурбане (ЮАР), при этом в Европе одним из самых высоких темпов роста отмечены в Стокгольме (Швеция). Двузначные темпы роста также зафиксированы в городах Пальма-де-Майорка (Испания), Белфаст (Великобритания) и Амстердам (Нидерланды). За ними с минимальным отрывом следуют Лион (Франция) и Берлин (Германия).
Падение стоимости аренды в лондонском Уэст-Энде преимущественно связано со снижением ставок арендной платы, вызванным менее активным спросом, особенно со стороны арендаторов в финансовом секторе, которые стали менее склонны платить высокие арендные ставки, господствующие на рынке Лондона.
Усилия, предпринимаемые арендаторами с целью сокращения расходов на аренду в связи с продолжающимся укреплением швейцарского франка по отношению к евро, привели к спаду на швейцарских рынках, включая Женеву и Цюрих.
Лондон (Сити) был вытеснен из числа 10 самых дорогих городов на 11-е место несмотря на повышение стоимости аренды офисной недвижимости на 2,9%.
Москва спустилась на одну строку ниже, на 12 место, оказавшись на 2 месте среди городов с самым стремительным снижением.
Ирина Хорошилова, директор отдела услуг корпоративным клиентам CBRE в России, сказала:
«В глобальном рейтинге городов мира по итогам I квартала 2017 года Москва заняла 12 позицию по расходам на аренду (включающим все платежи арендатора) квадратного метра офисного помещения класса А Прайм. Москва стабильно входит в число городов с самыми дорогими расходами на офисы, занимая 11 место в прошлогоднем рейтинге. При этом данный анализ отражает верхнюю ценовую границу по предлагаемым офисам в премиальной локации. Средние запрашиваемые ставки аренды в классе А Прайм на данный момент составляют 750-850 долларов США за кв. м в год без учета эксплуатационных расходов и НДС. Средний размер эксплуатационных расходов в классе А Прайм находится на уровне 120-130 долларов США за кв. м в год».
Азиатско-Тихоокеанский регион
В Азиатско-Тихоокеанском регионе наибольший прирост стоимости аренды отмечен в китайском Шанхае (Пуси), за которым следуют Гуанчжоу, Бангалор и Шанхай (Пудун).
В Сингапуре стоимость аренды продолжила снижаться благодаря росту предложения офисных помещений и низкой инфляции.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе расположены семь из десяти самых дорогих в мире рынков: Гонконг (центр), Гонконг (Западный Коулун), Пекин (Центральный деловой район), Пекин (Финансовая улица), Токио (Маруноути Отэмати), Нью-Дели (Коннот-Плейс - Центральный деловой район) и Шанхай (Пудун).
Гонконг (центр) остается единственным в мире рынком со стоимостью аренды свыше 300 долларов США за кв. фут.
Самым дорогим рынком Тихоокеанского региона в мировом рейтинге стал Сидней (79 долларов США за кв. фут), занявший 19-е место.
Северная и Южная Америка
В Северной и Южной Америке в целом наибольший прирост показал Буэнос-Айрес, в то время как на рынке США наибольшее увеличение стоимости аренды отмечено в Денвере (пригороды), Хьюстоне (пригороды) и Нью-Йорке (Южный Мидтаун).
Нью–Йоркский Мидтаун, третий самый дорогой в мире рынок, остается самым дорогим рынком Северной и Южной Америке со стоимостью аренды офисной недвижимости 203 доллара США за кв. фут. Нью-Йорк (Южный Мидтаун), где стоимость аренды составляет 156 долларов США за кв. фут, занял в рейтинге восьмое место
Сан-Паулу стал самым дорогим городом Латинской Америки со стоимостью аренды офисной недвижимости 69 долларов США за кв. фут и занял 35-е место в мировом рейтинге.
10 самых дорогих рынков
(в долларах США за кв. фут в год)
|
Место
|
Рынок
|
Стоимость аренды
|
1
|
Гонконг (центр), Гонконг
|
302.51
|
2
|
Лондон – центр (Уэст–Энд), Великобритания
|
213.85
|
3
|
Нью–Йорк (Мидтаун Манхэттена), США
|
202.79
|
4
|
Гонконг (Западный Коулун), Гонконг
|
190.02
|
5
|
Пекин (Центральный деловой район), Китай
|
183.10
|
6
|
Пекин (Финансовая улица), Китай
|
170.29
|
7
|
Токио (Маруноути Отэмати), Япония
|
161.76
|
8
|
Нью–Йорк (Южный Мидтаун Манхэттена), США
|
156.19
|
9
|
Нью–Дели (Коннот–Плейс – Центральный деловой район), Индия
|
153.89
|
10
|
Шанхай (Пудун), Китай
|
133.82
Самые большие изменения в стоимости аренды
(в местной валюте и единице измерения)
5 крупнейших повышений
|
Место
|
Рынок
|
Изменение, %
|
1
|
Дурбан, ЮАР
|
21.2
|
2
|
Буэнос–Айрес, Аргентина
|
20.0
|
3
|
Стокгольм, Швеция
|
18.8
|
4
|
Денвер (пригороды), США
|
17.2
|
5
|
Пальма-де-Майорка, Испания
|
16.5
5 крупнейших снижений
|
Место
|
Рынок
|
Изменение, %
|
1
|
Джакарта, Индонезия
|
-19.6
|
2
|
Москва, Российская Федерация
|
-18.0
|
3
|
Женева, Швейцария
|
-9.8
|
4
|
Ханой, Вьетнам
|
-7.4
|
5
|
Калгари (центр), Канада
|
-6.7
Примечание: полный рейтинг 50 самых дорогих рынков приведен в конце пресс-релиза
Примечания:
50 самых дорогих рынков офисной недвижимости
(в долларах США за кв. фут в год)
|
Место (I квартал 2017 года)
|
Рынок
|
Стоимость аренды
|
1
|
Гонконг (центр), Гонконг
|
302.51
|
2
|
Лондон – центр (Уэст–Энд), Великобритания
|
213.85
|
3
|
Нью–Йорк (Мидтаун Манхэттена), США
|
202.79
|
4
|
Гонконг (Западный Коулун), Гонконг
|
190.02
|
5
|
Пекин (Центральный деловой район), Китай
|
183.10
|
6
|
Пекин (Финансовая улица), Китай
|
170.29
|
7
|
Токио (Маруноути Отэмати), Япония
|
161.76
|
8
|
Нью–Йорк (Южный Мидтаун Манхэттена), США
|
156.19
|
9
|
Нью–Дели (Коннот–Плейс – Центральный деловой район), Индия
|
153.89
|
10
|
Шанхай (Пудун), Китай
|
133.82
|
11
|
Лондон – центр (Сити), Великобритания
|
130.17
|
12
|
Москва, Российская Федерация
|
118.70
|
13
|
Шанхай (Пуси), Китай
|
113.02
|
14
|
Сан–Франциско (центр), США
|
112.71
|
15
|
Дубай, ОАЭ
|
106.17
|
16
|
Бостон (центр), США
|
102.50
|
17
|
Сеул (Центральный деловой район), Южная Корея
|
100.62
|
18
|
Париж, Франция
|
100.55
|
19
|
Сидней, Австралия
|
97.17
|
20
|
Мумбаи (комплекс Бандра Курла), Индия
|
96.91
|
21
|
Сан–Франциско (полуостров), США
|
96.84
|
22
|
Нью–Йорк (Нижний Манхэттен), США
|
91.18
|
23
|
Вашингтон, округ Колумбия (центр), США
|
90.15
|
24
|
Лос–Анджелес (пригороды), США
|
89.57
|
25
|
Сеул (Йоидо), Южная Корея
|
89.27
|
26
|
Шэньчжэнь, Китай
|
86.65
|
27
|
Сингапур, Сингапур
|
85.02
|
28
|
Женева, Швейцария
|
80.76
|
29
|
Дублин, Ирландия
|
80.59
|
30
|
Стокгольм, Швеция
|
80.34
|
31
|
Стамбул, Турция
|
75.06
|
32
|
Цюрих, Швейцария
|
73.33
|
33
|
Мумбаи (Нариман Пойнт – Центральный деловой район), Индия
|
73.10
|
34
|
Гуанчжоу, Китай
|
69.57
|
35
|
Сан–Паулу, Бразилия
|
69.47
|
36
|
Тайбэй, Тайвань
|
67.92
|
37
|
Манчестер, Великобритания
|
64.72
|
38
|
Тель-Авив, Израиль
|
63.70
|
39
|
Хо Ши Мин Сити, Вьетнам
|
63.61
|
40
|
Хьюстон (центр), США
|
63.10
|
41
|
Бирмингем, Великобритания
|
62.53
|
42
|
Милан, Италия
|
61.70
|
43
|
Сиэтл (центр), США
|
61.12
|
44
|
Эдинбург, Великобритания
|
59.40
|
45
|
Хельсинки, Финляндия
|
59.07
|
46
|
Сиэтл (пригороды), США
|
58.35
|
47
|
Перт, Австралия
|
57.60
|
48
|
Чикаго (центр), США
|
57.51
|
49
|
Брисбен, Австралия
|
57.03
|
50
|
Джакарта, Индонезия
|
57.02