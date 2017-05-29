Гонконг (центр) и лондонский Уэст-Энд вновь возглавили мировой рейтинг стоимости аренды офисной недвижимости CBRE

26 июня 2017 г.

-Третье место в мировом рейтинге занял Нью-Йорк (Мидтаун) -

- Москва входит в топ 50 самых дорогих офисов в мире –

Лос-Анджелес - Москва, 26 июня 2017 года – Согласно результатам ежегодного исследования Global Prime Office Occupancy Costs («Мировые ставки аренды на офисную недвижимость»), проводимого международным отделом исследований CBRE, ведущей международной консалтинговой компании в области недвижимости, Гонконг (центр) и лондонский Уэст-Энд вновь возглавили мировой рейтинг стоимости аренды офисной недвижимости.

Гонконг (центр) и лондонский Уэст-Энд остаются двумя самыми дорогими в мире рынками офисной недвижимости. Рейтинг самых дорогих городов возглавил Гонконг (центр) с общей стоимостью аренды 303 доллара США за кв. фут в год. За ним следуют лондонский Уэст-Энд (214 долларов США за кв. фут), нью–йоркский Мидтаун (203 доллара США за кв. фут), Западный Коулун в Гонконге (190 долларов США за кв. фут) и Пекин (Центральный деловой район) - (183 доллара США за кв. фут).

«Топ-10 мирового рейтинга свидетельствует о сохраняющейся способности ключевых городов мира привлекать и удерживать платежеспособных арендаторов», - прокомментировал Ричард Баркхэм, главный экономист CBRE.

Стоимость аренды, состоящая из арендной платы, местных налогов и коммунальных расходов, выросла по всему миру в годовом исчислении на 1,9%, на 3,6% в Северной и Южной Америке, на 0,8% в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки и на 1,2% в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Максимальный на мировом рынке прирост стоимости аренды зафиксирован в Дурбане (ЮАР); при этом в Европе самые быстрые темпы роста наблюдались в Стокгольме (Швеция), а также в Пальма-де-Майорке (Испания), Белфасте (Великобритания) и Амстердаме (Нидерланды). В Азиатско-Тихоокеанском регионе наибольший прирост стоимости аренды отмечен в китайском Шанхае (Пуси), за которым следуют Гуанчжоу, Бангалор и Шанхай (Пудун). В Северной и Южной Америке в целом наибольший прирост показал Буэнос-Айрес, в то время как на рынке США наибольшее увеличение стоимости аренды отмечено в Денвере (пригороды), Хьюстоне (пригороды) и Нью-Йорке (Южный Мидтаун).

CBRE отслеживает стоимость аренды премиальной офисной недвижимости в 121 городе мира. Из 50 «самых дорогих» рынков, 21 находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 16 - в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки и 13 – в Северной и Южной Америке.

Европа, Ближний Восток и Африка

В регионе Европы, Ближнего Востока и Африки наибольший прирост общей стоимости аренды наблюдался в Дурбане (ЮАР), при этом в Европе одним из самых высоких темпов роста отмечены в Стокгольме (Швеция). Двузначные темпы роста также зафиксированы в городах Пальма-де-Майорка (Испания), Белфаст (Великобритания) и Амстердам (Нидерланды). За ними с минимальным отрывом следуют Лион (Франция) и Берлин (Германия).

Падение стоимости аренды в лондонском Уэст-Энде преимущественно связано со снижением ставок арендной платы, вызванным менее активным спросом, особенно со стороны арендаторов в финансовом секторе, которые стали менее склонны платить высокие арендные ставки, господствующие на рынке Лондона.

Усилия, предпринимаемые арендаторами с целью сокращения расходов на аренду в связи с продолжающимся укреплением швейцарского франка по отношению к евро, привели к спаду на швейцарских рынках, включая Женеву и Цюрих.

Лондон (Сити) был вытеснен из числа 10 самых дорогих городов на 11-е место несмотря на повышение стоимости аренды офисной недвижимости на 2,9%.

Москва спустилась на одну строку ниже, на 12 место, оказавшись на 2 месте среди городов с самым стремительным снижением.

Ирина Хорошилова, директор отдела услуг корпоративным клиентам CBRE в России, сказала:

«В глобальном рейтинге городов мира по итогам I квартала 2017 года Москва заняла 12 позицию по расходам на аренду (включающим все платежи арендатора) квадратного метра офисного помещения класса А Прайм. Москва стабильно входит в число городов с самыми дорогими расходами на офисы, занимая 11 место в прошлогоднем рейтинге. При этом данный анализ отражает верхнюю ценовую границу по предлагаемым офисам в премиальной локации. Средние запрашиваемые ставки аренды в классе А Прайм на данный момент составляют 750-850 долларов США за кв. м в год без учета эксплуатационных расходов и НДС. Средний размер эксплуатационных расходов в классе А Прайм находится на уровне 120-130 долларов США за кв. м в год».

Азиатско-Тихоокеанский регион

В Азиатско-Тихоокеанском регионе наибольший прирост стоимости аренды отмечен в китайском Шанхае (Пуси), за которым следуют Гуанчжоу, Бангалор и Шанхай (Пудун).

В Сингапуре стоимость аренды продолжила снижаться благодаря росту предложения офисных помещений и низкой инфляции.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе расположены семь из десяти самых дорогих в мире рынков: Гонконг (центр), Гонконг (Западный Коулун), Пекин (Центральный деловой район), Пекин (Финансовая улица), Токио (Маруноути Отэмати), Нью-Дели (Коннот-Плейс - Центральный деловой район) и Шанхай (Пудун).

Гонконг (центр) остается единственным в мире рынком со стоимостью аренды свыше 300 долларов США за кв. фут.

Самым дорогим рынком Тихоокеанского региона в мировом рейтинге стал Сидней (79 долларов США за кв. фут), занявший 19-е место.

Северная и Южная Америка

В Северной и Южной Америке в целом наибольший прирост показал Буэнос-Айрес, в то время как на рынке США наибольшее увеличение стоимости аренды отмечено в Денвере (пригороды), Хьюстоне (пригороды) и Нью-Йорке (Южный Мидтаун).

Нью–Йоркский Мидтаун, третий самый дорогой в мире рынок, остается самым дорогим рынком Северной и Южной Америке со стоимостью аренды офисной недвижимости 203 доллара США за кв. фут. Нью-Йорк (Южный Мидтаун), где стоимость аренды составляет 156 долларов США за кв. фут, занял в рейтинге восьмое место

Сан-Паулу стал самым дорогим городом Латинской Америки со стоимостью аренды офисной недвижимости 69 долларов США за кв. фут и занял 35-е место в мировом рейтинге.

10 самых дорогих рынков

(в долларах США за кв. фут в год)

Место Рынок Стоимость аренды 1 Гонконг (центр), Гонконг 302.51 2 Лондон – центр (Уэст–Энд), Великобритания 213.85 3 Нью–Йорк (Мидтаун Манхэттена), США 202.79 4 Гонконг (Западный Коулун), Гонконг 190.02 5 Пекин (Центральный деловой район), Китай 183.10 6 Пекин (Финансовая улица), Китай 170.29 7 Токио (Маруноути Отэмати), Япония 161.76 8 Нью–Йорк (Южный Мидтаун Манхэттена), США 156.19 9 Нью–Дели (Коннот–Плейс – Центральный деловой район), Индия 153.89 10 Шанхай (Пудун), Китай 133.82



Самые большие изменения в стоимости аренды

(в местной валюте и единице измерения)



5 крупнейших повышений

Место Рынок Изменение, % 1 Дурбан, ЮАР 21.2 2 Буэнос–Айрес, Аргентина 20.0 3 Стокгольм, Швеция 18.8 4 Денвер (пригороды), США 17.2 5 Пальма-де-Майорка, Испания 16.5



5 крупнейших снижений

Место Рынок Изменение, % 1 Джакарта, Индонезия -19.6 2 Москва, Российская Федерация -18.0 3 Женева, Швейцария -9.8 4 Ханой, Вьетнам -7.4 5 Калгари (центр), Канада -6.7

Примечание: полный рейтинг 50 самых дорогих рынков приведен в конце пресс-релиза

Примечания:

Исследование «Мировые ставки аренды на офисную недвижимость» (Global Prime Office Occupancy Costs) является обзором стоимости аренды офисной недвижимости в 121 городе мира. Последний обзор приводит данные о ставках аренды и стоимости аренды офисной недвижимости по состоянию на 31 марта 2017 года. Рейтинг «Самые резкие изменения в стоимости аренды» основан на стоимости аренды в местной валюте и единицах измерения. Рейтинг «Самые дорогие рынки» основан на стоимости аренды в долларах США за квадратный фут в год. Цифры, приведенные в этом пресс-релизе, относятся к стоимости аренды. В нее включается арендная ставка плюс местные налоги и расходы на эксплуатацию. Эти цифры были скорректированы, чтобы отразить разные методики измерений на разных рынках. Вследствие изменений, произведенных в методике, сравнения с предыдущими данными не имеют силы.

50 самых дорогих рынков офисной недвижимости

(в долларах США за кв. фут в год)