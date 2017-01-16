С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
МОСКВА
Компания JLL представляет анализ результатов 2016 года качественных гостиниц верхних ценовых сегментов в горном и прибрежном кластерах Сочи.
«Качественные отели Сочи завершили очередной успешный год: это достаточно красноречиво показывает рост доходности на номер (RevPAR) на 61% в горном кластере и на 39% в прибрежном в годовом сопоставлении. Cоставляющие успеха каждого из кластеров различны: если в горах доходность увеличилась в первую очередь за счет роста заполняемости отелей, то на море – за счет наращивания тарифов», - говорит Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL.
В 2015 году была оказана серьезная государственная поддержка популяризации Сочи как направления – достаточно посмотреть на календарь событий в Краснодарском крае, что в результате привело к пиковым операционным показателям гостиниц в месяцы проведения мероприятий. В 2016 году, по всей видимости, свой вклад стал вносить эффект узнаваемости. Заполняемость горных отелей выросла на 16 п.п. (совокупно на 28 п.п. по сравнению с Олимпийским 2014 годом), прибрежных – на 6 п.п. В абсолютных значениях загрузка составила 53% и 48% соответственно.
«Если по итогам 2015 года в гостиницах Красной Поляны наблюдалось снижение среднего тарифа (ADR) в годовом сопоставлении относительно Олимпийского года, то в 2016 году отельерам удалось нарастить цены даже без поддержки спортивного события мирового масштаба, - комментирует Татьяна Веллер. – За 2016 год средний тариф в горном кластере увеличился на 11% и достиг 5 тыс. руб. (против 5,2 тыс. руб. в 2014 году). В прибрежном кластере ADR за год вырос на 21% и составил 9,8 тыс. руб.».
В 2016 году также произошли изменения в качественном гостиничном предложении Сочи: два объекта в Красной Поляне – Freestyle и Valset Apartments совокупно на 568 номеров в «Розе Хутор» были ребрендированы в «Азимут» и перешли под управление этой компании. На 2017 год запланировано первое после 2014 года открытие отеля под международным брендом – Courtyard by Marriott на 345 номеров в центре Сочи.
«На сегодня очевидно, что феномен Сочи как направления, выигрывающего от интереса россиян к новой инфраструктуре Олимпийского наследия, ослабления рубля и удорожания зарубежных поездок, не будет краткосрочным, – замечает Татьяна Веллер. – Итоги 2016 года на гостиничном рынке Сочи подтверждают, что этот круглогодичный курорт на юге России закрепил свои позиции в качестве одного из основных в стране. Безусловно, открытие бюджетных пляжных направлений, таких как Турция, для российских туристов может негативно сказаться на дальнейшей динамике показателей гостиничного рынка отечественного курорта. Логичным ходом со стороны отельеров Сочи в этом случае будет внедрение системы “все включено” для удовлетворения спроса на данный вид туристического продукта».