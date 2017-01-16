Гостиничный рынок Сочи продемонстрировал рост операционных показателей в обоих кластерах в 2016 году

1 февраля 2017 г.

МОСКВА

Компания JLL представляет анализ результатов 2016 года качественных гостиниц верхних ценовых сегментов в горном и прибрежном кластерах Сочи.

«Качественные отели Сочи завершили очередной успешный год: это достаточно красноречиво показывает рост доходности на номер (RevPAR) на 61% в горном кластере и на 39% в прибрежном в годовом сопоставлении. Cоставляющие успеха каждого из кластеров различны: если в горах доходность увеличилась в первую очередь за счет роста заполняемости отелей, то на море – за счет наращивания тарифов», - говорит Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL.

В 2015 году была оказана серьезная государственная поддержка популяризации Сочи как направления – достаточно посмотреть на календарь событий в Краснодарском крае, что в результате привело к пиковым операционным показателям гостиниц в месяцы проведения мероприятий. В 2016 году, по всей видимости, свой вклад стал вносить эффект узнаваемости. Заполняемость горных отелей выросла на 16 п.п. (совокупно на 28 п.п. по сравнению с Олимпийским 2014 годом), прибрежных – на 6 п.п. В абсолютных значениях загрузка составила 53% и 48% соответственно.

«Если по итогам 2015 года в гостиницах Красной Поляны наблюдалось снижение среднего тарифа (ADR) в годовом сопоставлении относительно Олимпийского года, то в 2016 году отельерам удалось нарастить цены даже без поддержки спортивного события мирового масштаба, - комментирует Татьяна Веллер. – За 2016 год средний тариф в горном кластере увеличился на 11% и достиг 5 тыс. руб. (против 5,2 тыс. руб. в 2014 году). В прибрежном кластере ADR за год вырос на 21% и составил 9,8 тыс. руб.».

В 2016 году также произошли изменения в качественном гостиничном предложении Сочи: два объекта в Красной Поляне – Freestyle и Valset Apartments совокупно на 568 номеров в «Розе Хутор» были ребрендированы в «Азимут» и перешли под управление этой компании. На 2017 год запланировано первое после 2014 года открытие отеля под международным брендом – Courtyard by Marriott на 345 номеров в центре Сочи.

«На сегодня очевидно, что феномен Сочи как направления, выигрывающего от интереса россиян к новой инфраструктуре Олимпийского наследия, ослабления рубля и удорожания зарубежных поездок, не будет краткосрочным, – замечает Татьяна Веллер. – Итоги 2016 года на гостиничном рынке Сочи подтверждают, что этот круглогодичный курорт на юге России закрепил свои позиции в качестве одного из основных в стране. Безусловно, открытие бюджетных пляжных направлений, таких как Турция, для российских туристов может негативно сказаться на дальнейшей динамике показателей гостиничного рынка отечественного курорта. Логичным ходом со стороны отельеров Сочи в этом случае будет внедрение системы “все включено” для удовлетворения спроса на данный вид туристического продукта».