Готовится к выпуску уникальный федеральный гид «Склады России 2017»

16 января 2017 г.

В феврале в России будет выпущен уникальный отраслевой путеводитель «Склады России 2017». Издание объединит информацию как о действующих, так и о строящихся логистических комплексах в крупных городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Челябинске и др. Тираж составит 5 000 экз. Издатель – Группа Ekbpromo - ведущая компания по организации отраслевых логистических конференций.

Складские комплексы могут подать заявку на участие в федеральном отраслевом гиде «Склады России» до 31 января 2017 г. Для них эта опция совершенно бесплатная.

В 2017 году выйдет уже второе издание. Первый гид «Склады России» вызвал ажиотажный интерес в логистической отрасли страны. Издание вышло в начале 2016 года, в нем была аккумулирована информация о 17 млн кв.м. качественной складской недвижимости, а также аналитика от ведущих международных консалтинговых компаний СBRE, Knight Frank, Cushman&Wakefield, JLL, а также от профильных логистических союзов и ассоциаций в регионах России.

«Для огромного числа участников рынка логистики – ритейлеров, девелоперов, производителей, грузовладельцев, 3PL операторов прошлогодний федеральный гид «Склады России» стал настольной книгой благодаря эксклюзивному контенту и широкой географии распространения, которая охватывает порядка 15 городов России и Казахстана, - рассказала издатель, руководитель Группы Ekbpromo Татьяна Шушакова. - В отличие от многих других издателей отраслевых изданий у нас есть уникальное преимущество: гид «Склады России» гарантированно распространяется на отраслевых конференциях «Логистика будущего», организатором которых выступает также наша компания. Кроме того, мы сотрудничаем с крупнейшими международными выставками по складской и транспортной логистике, где также можно найти издание».

В 2017 году структура распространения гида «Склады России» охватит такие города, как Москва и Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород, Челябинск и Екатеринбурга, Хабаровск и Новосибирск, Ростов-на-Дону и Краснодар, Алматы и Астана (Казахстан). Каждый участник конференции «Логистика будущего» получит свой экземпляр путеводителя «Склады России». Кроме того, издание будет распространяться по адресной рассылке, и на ведущих складских и транспортных выставках России.