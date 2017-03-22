ГП «МТП «Южный» нарастил перевалку грузов в первом квартале 2017 года до 3 миллионов тонн и приступает к развитию перспективного проекта

4 апреля 2017 г.

Государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный» по итогам работы в январе-марте 2017 года осуществило перевалку 2 млн. 943 тысяч тонн грузов, что на 990 тысяч тонн (+51%) больше, чем в 4 квартале 2016 г.

С начала года предприятие обработало 41 судно, что на 22% больше чем тремя месяцами раньше. Также ГП «МТП «Южный» значительно увеличил доход от оказания услуг буксиров, обеспечив рост на 30% в сравнении с предыдущим кварталом.

Из общего объема обработанных грузов, экспортные составили 75% (2,2 млн. т.), импортные – 19% (570 тыс. т.). В первом квартале в общем объеме грузооборота навалочные грузы составили – 98,4%. Больше всего переработано ЖРС – 2,13 млн. т. (72%) и угля – 625 тыс. т. (21 %), прочие и генеральные грузы - 6%.

Наибольшую загрузку предприятия (93%) обеспечили грузы Группы СКМ – экспортный ЖРС и импортный коксующийся уголь, поставляемый из угольных шахт компании Метинвест, расположенных в США.

"С 2017 года предприятие уверенно наращивает грузооборот. Главная задача для порта сегодня – повышение конкурентоспособности и дальнейшее увеличение объемов перевалки. С этой целью в 2017 году мы планируем запустить в реализацию проект развития терминала по перевалке импортного угля для энергетики и коксования, для увеличения объёмов перевалки ЖРС», – отметил и.о. директора ГП «МТП «Южный» Виталий Жуковский.

В рамках проекта планируется строительство комплекса вагоноопрокидывателей с размораживающими устройствами для работы в условиях зимы, новые ленточные конвейеры, стакеры и судопогрузочные машины. В соответствии с лучшими мировыми практиками предприятие намерено привлекать инвесторов: операторов, обладающих мировым опытом управления портовыми мощностями и грузовладельцев, обеспечивающих загрузку терминала. Предполагается, что в этом году будет инвестировано более 770 млн. грн.

«Развитие предприятия направлено на поддержку политики Мининфраструктуры по участию топовых портовых операторов в работе украинских портах. Поэтому мои действия, как руководителя госпредприятия, сконцентрированы на привлечении мирового оператора к реализации совместного проекта для модернизации технологии и увеличения объёмов перевалки. Надеюсь, это произойдет уже скоро, и проект терминала будет им очень интересен», – дополнил Виталий Жуковский.

Руководитель ГП «МТП «Южный» уверен, что такой подход обеспечит стабильную работу предприятия, выплату заработной платы и всех обязательств, а также развитие в перспективном направлении.

Государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный»– незамерзающий глубоководный порт, один из крупнейших на Черном море. Специализируется на переработке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, которые перевозятся морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Шесть причалов ГП «МТП «Южный» способны принимать суда грузоподъемностью до 200 тыс. т. и выше. Годовая расчетная мощность порта составляет 16 млн. тонн.