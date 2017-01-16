С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Крупный поставщик игрушек автоматизировал документооборот с заказчиками.
«Грат Вест» ― один из ведущих дистрибьюторов рынка игрушек. Сегодня он работает через сервис электронного заказа Контур.EDI с 12 наиболее крупными клиентами. Электронный документооборот помог компании избавиться от потерь документов, из-за которых появляются кассовые разрывы и трудности с учетом, и снизить трудозатраты при работе с заказами.
До внедрения Контур.EDI — системы электронного документооборота для ритейла компании СКБ Контур — клиенты направляли поставщику свои заказы в формате xls по e-mail. Но у магазинов и торговых сетей своя номенклатура, артикулы, наименования, часто даже штрих-коды. Поэтому менеджерам «Грат Веста» нужно было сопоставить заказ со своими справочниками: кропотливый, по большей части ручной труд, не дающий гарантии, что результат будет без ошибок.
Закрывающие документы отправлялись с поставкой: и собственным транспортом «Грат-Веста», и силами транспортных компаний. Но на деле периодически не возвращались в офис поставщика. Пропажа обнаруживалась спустя несколько недель после отправки, когда уже проще отправить документы заново, чем найти прежние.
«Потерянные документы — обычное дело для бумажного документооборота, никто уже не удивлялся, когда это происходило, — поясняет Владимир Кузнецов, директор службы информационных технологий «Грат Вест». — Даже сейчас после того, как мы переходим с клиентом на Контур.EDI, еще в течение нескольких месяцев всплывают „бумажные хвосты“ — не доставленные вовремя документы, которые все-таки дошли до адресата».
Чтобы автоматизировать систему заказа товара и формирования закрывающих документов, «Грат Весту» нужно было интегрировать Контур.EDI со своей учетной системой. Компания пользуется 1С «Управление торговлей». Но за время работы она существенно доработала систему под свои нужды: добавила модули управления ценообразованием, транспортом, складом, каталогами и др. В итоге от начальной конфигурации остался минимум.
«Для стандартной, коробочной конфигурации у нас есть интеграционный модуль для 1С. Чтобы использовать его для кастомной 1С „Грат Вест“, требовались изменения как в учетной системе, так и в модуле. Вместе с IT-специалистами компании мы внесли их за месяц. „Грат Вест“ получил действующее интеграционное решение, которое обеспечивает цепочку EDI: заказ — уведомление об отгрузке — акт приемки, ТОРГ-12, счет-фактура», — рассказывает Павел Большаков, эксперт по интеграции с 1С Контур.EDI.
В результате «Грат Вест»:
- свел к минимуму расхождения с заказчиками по ценам и сумме НДС;
- снял разногласия с клиентами из разряда «не то заказывали, не по тем ценам, не в те сроки». Сеть делает заказы по согласованному справочнику номенклатуры и прайс-листу;
- получил прозрачный документооборот: сотрудникам легче и надежней контролировать документы по отгрузке, которая уже произошла. Всю информацию можно получить в системе.
«Когда мы внедряли EDI, мы не задумывались о том, какой будет эффект. Нам было важно не потерять ключевого клиента, вслед за которым мы перешли на электронный заказ, — признается Владимир Кузнецов. — Полученные результаты стали для нас бонусом. Теперь нашим сотрудникам неважно, сколько документов они отправляют в неделю: один или сто. Через Контур.EDI им одинаково просто это сделать. Мы можем не нанимать новых офисных сотрудников на эту работу, если объем возрастает».