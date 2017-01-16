«Группа ГАЗ» и автомобильный холдинг «Вираж» предоставили 100 микроавтобусов «ГАЗель NEXT» для обеспечения 28-й Всемирной зимней Универсиады

3 февраля 2017 г.

Алма-Ата

«Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», и автомобильный холдинг «Вираж» – официальный дилер марки ГАЗ в Республике Казахстан – предоставили 100 микроавтобусов «ГАЗель NEXT» для перевозки спортсменов, организаторов и гостей 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 года, которая проходит в Алма-Ате. Микроавтобусы предоставлены в рамках партнерского соглашения между компанией «Вираж» и дирекцией по подготовке и проведению Универсиады.

100 микроавтобусов «ГАЗель NEXT», предоставленных холдингом «Вираж», обеспечивают перевозку спортсменов, судей, организаторов и участников Универсиады-2017. Автомобили несут круглосуточное дежурство в аэропортах, местах проживания участников и на спортивных объектах.

На маршрутах Универсиады работают 18-местные автобусы «ГАЗель NEXT», собранные на заводе «СемАЗ» в Казахстане из российских комплектующих. Высокий и просторный салон с большой площадью остекления обеспечивает высокий уровень комфорта для пассажиров. Удобные и широкие пассажирские сиденья располагаются «лицом» по ходу движения. Поворотная дверь с электромеханическим приводом и заниженная подножка обеспечивают пассажирам удобство входа и выхода. Усиленные задний мост и задняя подвеска позволяют эксплуатировать автобус в сложных дорожных условиях. Микроавтобусы оснащены дизельным двигателем Cummins ISF 2,8.

Олег Марков, директор по реализации и маркетингу дивизиона «Легкие коммерческие и легковые автомобили» «Группы ГАЗ»:

– В 2016 году «ГАЗель» стала самой продаваемой моделью микроавтобуса на российском рынке. Участие микроавтобусов «ГАЗель NEXT» в Универсиаде – прекрасная возможность продемонстрировать комфорт, надежность и высокую функциональность наших автомобилей не только потенциальным клиентам из Республики Казахстан, но и гостям из 55 стран, принимающим участие в соревнованиях.