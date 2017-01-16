С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Алма-Ата
«Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», и автомобильный холдинг «Вираж» – официальный дилер марки ГАЗ в Республике Казахстан – предоставили 100 микроавтобусов «ГАЗель NEXT» для перевозки спортсменов, организаторов и гостей 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 года, которая проходит в Алма-Ате. Микроавтобусы предоставлены в рамках партнерского соглашения между компанией «Вираж» и дирекцией по подготовке и проведению Универсиады.
100 микроавтобусов «ГАЗель NEXT», предоставленных холдингом «Вираж», обеспечивают перевозку спортсменов, судей, организаторов и участников Универсиады-2017. Автомобили несут круглосуточное дежурство в аэропортах, местах проживания участников и на спортивных объектах.
На маршрутах Универсиады работают 18-местные автобусы «ГАЗель NEXT», собранные на заводе «СемАЗ» в Казахстане из российских комплектующих. Высокий и просторный салон с большой площадью остекления обеспечивает высокий уровень комфорта для пассажиров. Удобные и широкие пассажирские сиденья располагаются «лицом» по ходу движения. Поворотная дверь с электромеханическим приводом и заниженная подножка обеспечивают пассажирам удобство входа и выхода. Усиленные задний мост и задняя подвеска позволяют эксплуатировать автобус в сложных дорожных условиях. Микроавтобусы оснащены дизельным двигателем Cummins ISF 2,8.
Олег Марков, директор по реализации и маркетингу дивизиона «Легкие коммерческие и легковые автомобили» «Группы ГАЗ»:
– В 2016 году «ГАЗель» стала самой продаваемой моделью микроавтобуса на российском рынке. Участие микроавтобусов «ГАЗель NEXT» в Универсиаде – прекрасная возможность продемонстрировать комфорт, надежность и высокую функциональность наших автомобилей не только потенциальным клиентам из Республики Казахстан, но и гостям из 55 стран, принимающим участие в соревнованиях.