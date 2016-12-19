В №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год опубликована «Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы». Авторами разработки являются Юлия Кислова, кандидат экономических наук, директор ООО «Агентство Маркет Гайд» и Анна Казунина, руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд. Методика предполагает новый подход к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы и дает возможность применять ее при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений.
Итоговый, 12-й, номер журнала «ЛОГИСТИКА» мы решили посвятить развитию двух направлений, обращенных в будущее.
19 декабря к работе в журнале «ЛОГИСТИКА» приступает новый сотрудник. Ксения Михайлова будет трудиться на должности интернет-маркетолога.
Ксения Михайлова ‒ выпускник Московского государственного лингвистического университета, и обладает большим опытом работы в области интернет-маркетинга. Работала в таких компаниях, как ОАО «ИТКОР», НОУ «Институт Логистики и Маркетинга» и «ФТОнлайн», прекрасно владеет навыками создания, ведения рекламных кампаний на различных интернет-площадках и в соцсетях.
Москва, 28 декабря 2016 года, – «Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», начала общероссийские продажи микроавтобусов поколения NEXT. Новый 17-местный микроавтобус создан на базе цельнометаллического фургона «ГАЗель NEXT».
«Группа ГАЗ» начала продажи нового микроавтобуса «ГАЗель NEXT» во всех дилерских центрах на территории России, а также в странах СНГ. Автомобиль отличает современный дизайн, высокий уровень комфорта, хорошая функциональность и лучшая в своем классе цена. Новый микроавтобус «ГАЗель NEXT» может использоваться как в качестве маршрутного такси, так и для работы в сегменте корпоративных перевозок. Также на его базе уже началось производство школьных автобусов и машин для перевозки людей с ограниченными возможностями.
Автобус рассчитан на перевозку 17 пассажиров (16 сидячих и одно стоячее место). Высокий (190 см) и просторный салон с панорамным остеклением обеспечивает удобство перемещения пассажиров и комфорт в пути, а высокая сдвижная дверь и низкая подножка – удобство входа и выхода. Подножка выдвигается и убирается автоматически при открывании и закрытии сдвижной двери. Пространство салона оформлено материалами из формованного АБС-пластика, обладающего хорошей шумоизоляцией и практичного в обслуживании.
Микроавтобусы «ГАЗель NEXT» поставляются с тремя типами двигателей: дизельным, бензиновым и газово-бензиновым, что дает возможность компаниям-пассажироперевозчикам выбрать наиболее оптимальное с точки зрения специфики эксплуатации транспортное решение.
Кузов микроавтобуса изготовлен из оцинкованной стали, а отдельные элементы – из высокопрочного стеклопластика. Это обеспечивает высокий ресурс и хорошие антикоррозионные свойства автомобиля.
Повышенная жесткость кузова и программируемые зоны деформации, заложенные в конструкцию силовых элементов автомобиля, а также ремни безопасности на всех сиденьях гарантируют высокий уровень безопасности.
Благодаря передней независимой рычажной подвеске и модернизированной задней подвеске, включающей в себя новые подрессорник и амортизаторы, автомобиль обладает высокой плавностью хода и повышенной устойчивостью даже на неровных дорогах. Двухконтурная тормозная система с передними дисковыми тормозными механизмами имеет трехкратный запас прочности. Опционально автомобиль может быть оснащен принудительной блокировкой заднего моста, которая позволяет существенно повысить проходимость на скользкой дороге, в песке или грязи.
Целый ряд технологических новшеств делает управление автобусом «ГАЗель NEXT» более удобным, а саму конструкцию – более надежной. В автомобиле применен дистанционный привод КПП (джойстик) Atsumitec Toyota Tsusho, который размещен на приборной панели. Увеличенный топливный бак, объем которого вырос до 80 л, позволяет увеличить запас хода на одной заправке.
В рамках подготовки производства новой модели поколения NEXT на Горьковском автозаводе «Группы ГАЗ» была проведена модернизация производства: расширены линии автоматической штамповки, сварки и окраски, а также реорганизована одна из веток конвейера. Это позволяет сваривать, окрашивать и собирать в одном потоке грузовые фургоны и микроавтобусы, гибко реагируя на изменения рыночного спроса.