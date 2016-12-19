«Группа ГАЗ» начала общероссийские продажи микроавтобусов «ГАЗель NEXT»

28 декабря 2016 г.

Москва, 28 декабря 2016 года, – «Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», начала общероссийские продажи микроавтобусов поколения NEXT. Новый 17-местный микроавтобус создан на базе цельнометаллического фургона «ГАЗель NEXT».

«Группа ГАЗ» начала продажи нового микроавтобуса «ГАЗель NEXT» во всех дилерских центрах на территории России, а также в странах СНГ. Автомобиль отличает современный дизайн, высокий уровень комфорта, хорошая функциональность и лучшая в своем классе цена. Новый микроавтобус «ГАЗель NEXT» может использоваться как в качестве маршрутного такси, так и для работы в сегменте корпоративных перевозок. Также на его базе уже началось производство школьных автобусов и машин для перевозки людей с ограниченными возможностями.

Автобус рассчитан на перевозку 17 пассажиров (16 сидячих и одно стоячее место). Высокий (190 см) и просторный салон с панорамным остеклением обеспечивает удобство перемещения пассажиров и комфорт в пути, а высокая сдвижная дверь и низкая подножка – удобство входа и выхода. Подножка выдвигается и убирается автоматически при открывании и закрытии сдвижной двери. Пространство салона оформлено материалами из формованного АБС-пластика, обладающего хорошей шумоизоляцией и практичного в обслуживании.

Микроавтобусы «ГАЗель NEXT» поставляются с тремя типами двигателей: дизельным, бензиновым и газово-бензиновым, что дает возможность компаниям-пассажироперевозчикам выбрать наиболее оптимальное с точки зрения специфики эксплуатации транспортное решение.

Кузов микроавтобуса изготовлен из оцинкованной стали, а отдельные элементы – из высокопрочного стеклопластика. Это обеспечивает высокий ресурс и хорошие антикоррозионные свойства автомобиля.

Повышенная жесткость кузова и программируемые зоны деформации, заложенные в конструкцию силовых элементов автомобиля, а также ремни безопасности на всех сиденьях гарантируют высокий уровень безопасности.

Благодаря передней независимой рычажной подвеске и модернизированной задней подвеске, включающей в себя новые подрессорник и амортизаторы, автомобиль обладает высокой плавностью хода и повышенной устойчивостью даже на неровных дорогах. Двухконтурная тормозная система с передними дисковыми тормозными механизмами имеет трехкратный запас прочности. Опционально автомобиль может быть оснащен принудительной блокировкой заднего моста, которая позволяет существенно повысить проходимость на скользкой дороге, в песке или грязи.

Целый ряд технологических новшеств делает управление автобусом «ГАЗель NEXT» более удобным, а саму конструкцию – более надежной. В автомобиле применен дистанционный привод КПП (джойстик) Atsumitec Toyota Tsusho, который размещен на приборной панели. Увеличенный топливный бак, объем которого вырос до 80 л, позволяет увеличить запас хода на одной заправке.

В рамках подготовки производства новой модели поколения NEXT на Горьковском автозаводе «Группы ГАЗ» была проведена модернизация производства: расширены линии автоматической штамповки, сварки и окраски, а также реорганизована одна из веток конвейера. Это позволяет сваривать, окрашивать и собирать в одном потоке грузовые фургоны и микроавтобусы, гибко реагируя на изменения рыночного спроса.